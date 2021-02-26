Sadakatsiz Dizisinin Yeni Bölümü İfşalandı! Ortaya Çıkan Detaylardan Sonra 20. Bölüm Tekrardan Çekilebilir! O Gönderi Her Şeyi Ortaya Çıkardı! “Yok Artık!”
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinde yaşanılanlar seyircileri ekranlara kilitliyor. Başarılı hikayesinin hemen yanında usta oyuncuları da bünyesinde barındıran dizi, sevenleriyle her Çarşamba günü buluşuyor. Sadakatsiz dizisinin 20. Bölümü ise paylaşılan gönderiyle birlikte resmen ifşalandı.
Ortaya çıkan yeni detaylardan sonra ise dizinin 20. Bölümüne ait sahnelerin yeniden çekilebileceği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından ortaya atılan bu iddia ise gündemi adeta salladı. Hem çok izlenen hem de çok konuşulan Sadakatsiz dizisinin 20. Bölümüne ait ortaya atılan iddia ise görenlere “yok artık” dedirtti.
Dizide yasak aşk konusunda her ne kadar roller değişse bile Asya ve Derin karakterlerinin yıldızları asla parlamayacak. Fakat ortaya atılan o iddia görenleri şoka uğrattı. İddiaların odağında olan bu isimler ise milyonlarca hayrana büyük bir şok yaşattı. Cansu Dere ve Melis Sezen’i hedef alan o gerçeğe hazır olun! Sevilen dizinin ortaya çıkan ifşası…
26 Şub 2021 - 20:09 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.