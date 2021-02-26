Sadakatsiz Dizisinin Yeni Bölümü İfşalandı! Ortaya Çıkan Detaylardan Sonra 20. Bölüm Tekrardan Çekilebilir! O Gönderi Her Şeyi Ortaya Çıkardı! “Yok Artık!”

Ortaya çıkan yeni detaylardan sonra ise dizinin 20. Bölümüne ait sahnelerin yeniden çekilebileceği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından ortaya atılan bu iddia ise gündemi adeta salladı. Hem çok izlenen hem de çok konuşulan Sadakatsiz dizisinin 20. Bölümüne ait ortaya atılan iddia ise görenlere “yok artık” dedirtti.

Dizide yasak aşk konusunda her ne kadar roller değişse bile Asya ve Derin karakterlerinin yıldızları asla parlamayacak. Fakat ortaya atılan o iddia görenleri şoka uğrattı. İddiaların odağında olan bu isimler ise milyonlarca hayrana büyük bir şok yaşattı. Cansu Dere ve Melis Sezen’i hedef alan o gerçeğe hazır olun! Sevilen dizinin ortaya çıkan ifşası…