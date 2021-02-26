Haberler Ankara Haberler Ankara
- 26 Şub 2021 - 20:09 G: 26 Şub 2021 - 20:18

Sadakatsiz Dizisinin Yeni Bölümü İfşalandı! Ortaya Çıkan Detaylardan Sonra 20. Bölüm Tekrardan Çekilebilir! O Gönderi Her Şeyi Ortaya Çıkardı! “Yok Artık!”

Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinde yaşanılanlar seyircileri ekranlara kilitliyor. Başarılı hikayesinin hemen yanında usta oyuncuları da bünyesinde barındıran dizi, sevenleriyle her Çarşamba günü buluşuyor. Sadakatsiz dizisinin 20. Bölümü ise paylaşılan gönderiyle birlikte resmen ifşalandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ortaya çıkan yeni detaylardan sonra ise dizinin 20. Bölümüne ait sahnelerin yeniden çekilebileceği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından ortaya atılan bu iddia ise gündemi adeta salladı. Hem çok izlenen hem de çok konuşulan Sadakatsiz dizisinin 20. Bölümüne ait ortaya atılan iddia ise görenlere “yok artık” dedirtti.

Dizide yasak aşk konusunda her ne kadar roller değişse bile Asya ve Derin karakterlerinin yıldızları asla parlamayacak. Fakat ortaya atılan o iddia görenleri şoka uğrattı. İddiaların odağında olan bu isimler ise milyonlarca hayrana büyük bir şok yaşattı. Cansu Dere ve Melis Sezen’i hedef alan o gerçeğe hazır olun! Sevilen dizinin ortaya çıkan ifşası…

26 Şub 2021 - 20:09 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Seni Çok Bekledim 5. Bölüm Full İzle! 26 Şubat 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 5. Bölüm Full İzle! 26 Şubat 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 579. Bölüm Full İzle! 26 Şubat 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 579. Bölüm Full İzle! 26 Şubat 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 26 Şubat 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 26 Şubat 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 140. Bölüm Full İzle! 26 Şubat 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 140. Bölüm Full İzle! 26 Şubat 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 34. Bölüm Full İzle! 26 Şubat 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 34. Bölüm Full İzle! 26 Şubat 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Daha Önce Böylesi Yaşanmadı! Diziden Ayrılır Ayrılmaz Öyle Bir Dans Etti ki, Milyonlar Şok Oldu! Bir Zamanlar Çukurova’da Yas Havası Var Ama O Halinden Çok Memnun! mask
Daha Önce Böylesi Yaşanmadı! Diziden Ayrılır Ayrılmaz Öyle Bir Dans Etti ki, Milyonlar Şok Oldu! Bir Zamanlar Çukurova’da Yas Havası Var Ama O Halinden Çok Memnun!
Ramo'da Yine Bir Düğün Yine Bir Kan! Sonunda Evleniyorlar ama Başları Fena Belaya Girecek! Bundan Nasıl Kurtulacak? mask
Ramo'da Yine Bir Düğün Yine Bir Kan! Sonunda Evleniyorlar ama Başları Fena Belaya Girecek! Bundan Nasıl Kurtulacak?
Mucize Doktor'da Büyük Torpil! Ali Vefa'nın Eski Aşkı İşleri Çok Karıştıracak! AlNaz Bitebilir... mask
Mucize Doktor'da Büyük Torpil! Ali Vefa'nın Eski Aşkı İşleri Çok Karıştıracak! AlNaz Bitebilir...
Sadakatsiz Dizisinin Belası, Şimdi Dizinin En Mağduru! ‘Gizli Güç’ Yeni İsmi Oldu, Dizinin Kilit İsmi Haline Geldi! Ne Asya, Ne Derin, Ne Volkan! Bombanın Pimi Bu İsim! mask
Sadakatsiz Dizisinin Belası, Şimdi Dizinin En Mağduru! ‘Gizli Güç’ Yeni İsmi Oldu, Dizinin Kilit İsmi Haline Geldi! Ne Asya, Ne Derin, Ne Volkan! Bombanın Pimi Bu İsim!
Kırmızı Oda Dizisinin En Büyük Rakibinin Detayları Ortaya Çıktı! Artık Kırmızı Oda Reytinglerde Çakılabilir! Neler Oluyor? mask
Kırmızı Oda Dizisinin En Büyük Rakibinin Detayları Ortaya Çıktı! Artık Kırmızı Oda Reytinglerde Çakılabilir! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbrahim Tatlıses'in Gelininin Süper Minisi Sosyal Medyayı Yaktı, Yıktı! Yasaklar Sonrasında Giyeceği Kafe Kombinini Açıkladı! Fiyatını Görenler Dudaklarında Ki Uçuklar İçin Eczaneye Gidiyor... mask
İbrahim Tatlıses'in Gelininin Süper Minisi Sosyal Medyayı Yaktı, Yıktı! Yasaklar Sonrasında Giyeceği Kafe Kombinini Açıkladı! Fiyatını Görenler Dudaklarında Ki Uçuklar İçin Eczaneye Gidiyor...
Merve Boluğur Erkek Arkadaşıyla İlk Kez Görüntülendi! Açıklamaları Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor? mask
Merve Boluğur Erkek Arkadaşıyla İlk Kez Görüntülendi! Açıklamaları Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?
İbo Show'a Mahmut Tuncer Şoku! Programa Katılıyor mu? Mahmut Tuncer Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! “Çok Ayıp Etmişsin İmparator!” mask
İbo Show'a Mahmut Tuncer Şoku! Programa Katılıyor mu? Mahmut Tuncer Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! “Çok Ayıp Etmişsin İmparator!”
Amazon Ormanları Talan Ediliyor! Facebook Aracılık Ediyor! mask
Amazon Ormanları Talan Ediliyor! Facebook Aracılık Ediyor!
Hande Erçel Tüm Sosyal Medyayı Titretti! Kerem Bürsin Kıskançlıktan Saçlarını Yolabilir! “Bu Ne Hal Hande?” mask
Hande Erçel Tüm Sosyal Medyayı Titretti! Kerem Bürsin Kıskançlıktan Saçlarını Yolabilir! “Bu Ne Hal Hande?”
Dolar'ın Alevi Yükseliyor! Yükseliş Yeniden Başladı! mask
Dolar'ın Alevi Yükseliyor! Yükseliş Yeniden Başladı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL