Müge Anlı Bile Konuyu Ele Almak İstemedi! Çocuğunu Bırakıp Kayıplara Karıştı! Madde Bağımlılığı, Taciz, Cinayet...

4 aydır kayıp olan Mervenur P’nin ablası stüdyoya geldi. Müge Anlı ise olay hakkında, “Ablası stüdyoya geldiğinde ben açıkçası 20 yaşında bir genç kızın kaçtığını ve sevgilisine gittiğini düşündüm. Fakat arkadaşlar Antalya’ya gidip röportajlar yapmaya başlayınca olayın çok farklı olduğunu anladım. Olayın aslı şu ki Merve bir hana gitmiş. Bir dükkana gittiği söyleniyor ve o dükkanda da hoş karşılanmayan şeyler yaşanıyormuş. Belli ki o kız o dükkanda öldürülmüş!” sözlerin dile getirdi.

Şüpheli bir şekilde kayıp olan Merve’nin olayının görgü tanığı olan Ferdi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Merve’nin ablası kardeşinin 15 yaşında başka bir adama kaçtığını ve 1 sene evli kaldığını ifade etti. Merve’nin bu evlilikten 1 çocuğu olduğunu belirten abla, kardeşinin eşinden anlaşamadığı için boşandığını söyledi.