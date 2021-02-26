Müge Anlı Bile Konuyu Ele Almak İstemedi! Çocuğunu Bırakıp Kayıplara Karıştı! Madde Bağımlılığı, Taciz, Cinayet...
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 20 yaşında olan Mervenur P, 19 Ekim 2020 tarihinde sabah saatlerinde evden çıkararak şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı. Müge Anlı programda bu konuyu işleyip işlememekte kararsız olduğunu ifade etti. Ortaya çıkan gerçekler ise akıllara durgunluk verdi. En son haber alındığında annesini arayarak, “Ağzımdan kan geliyor!” dediğiydi…
4 aydır kayıp olan Mervenur P’nin ablası stüdyoya geldi. Müge Anlı ise olay hakkında, “Ablası stüdyoya geldiğinde ben açıkçası 20 yaşında bir genç kızın kaçtığını ve sevgilisine gittiğini düşündüm. Fakat arkadaşlar Antalya’ya gidip röportajlar yapmaya başlayınca olayın çok farklı olduğunu anladım. Olayın aslı şu ki Merve bir hana gitmiş. Bir dükkana gittiği söyleniyor ve o dükkanda da hoş karşılanmayan şeyler yaşanıyormuş. Belli ki o kız o dükkanda öldürülmüş!” sözlerin dile getirdi.
Şüpheli bir şekilde kayıp olan Merve’nin olayının görgü tanığı olan Ferdi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Merve’nin ablası kardeşinin 15 yaşında başka bir adama kaçtığını ve 1 sene evli kaldığını ifade etti. Merve’nin bu evlilikten 1 çocuğu olduğunu belirten abla, kardeşinin eşinden anlaşamadığı için boşandığını söyledi.
26 Şub 2021 - 20:31 Ankara- Müge Anlı Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.