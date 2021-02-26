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- 26 Şub 2021 - 21:47 G: 26 Şub 2021 - 21:50

Esra Erol'da Skandal Olay! O Kadının İkinci Evliliği Üçüncü Kocasından Dolayı Bitti, Olaylar Karıştı! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan Şennur Hanım, üç evlilik yaşadığını ve her seferinde şiddet gördüğünü ifade etti. Bunun yanı sıra Şennur Hanım’ın, “İkinci evliliğim üçüncü evliliğim yüzünden bitti. 7 yıl önce tanıştım ben bu adamla. Benim üzerime bir çocuk verdiler. Benim olmayan bir çocuğu benim üzerime yaptılar!” sözleri Esra Erol’u bile şaşkına çevirdi.

Enver Yılmaz
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7 yıl önce iş aramak için otobüse bindiğini söyleyen Şennur Hanım, “Normalde bebek ve hasta bakıcısıyım ben. Belediye otobüsüne bindim akbilimi de kaybetmiştim. Bir abi benim elime kart tutuşturdu. İş yerim var falan dedi bana. Memlekete gittim ve anneme bana kartını veren abiden bahsettim. Çalışmayı düşündüm! Bana tekstilci olduğunu söyledi! Beni tuzağa düşürdüler ama!” sözlerini dile getirdi.

Kendisine iş teklif eden adamın isteği üzerine Aksaray’a giden Şennur Hanım, “Adamla buluştum ben. Hep enerjimi düşürdü benim, ilk konuştuğu gibi konuşmadı. Sonra bana 5-6 yaşında kızı olduğunu söyledi. Çocuğun nüfus kağıdı yokmuş bana çocuğunu nüfusuma almamı istedi. Sonra ben kabul ettim. Sonra ben mahkemeye de çıktım çocuğu üzerimden almak için!” sözlerini dile getirdi.

26 Şub 2021 - 21:47 Ankara- Dizi Haberleri

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