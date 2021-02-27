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- 27 Şub 2021 - 09:16 G: 27 Şub 2021 - 09:21

Acun Ilıcalı Dayanamadı, Sonunda Çileden Çıktı! O İsmi Öyle Bir Uyardı Ki, Diskalifiye Olması An Meselesi! O Hamlenin Bedeli Ağır Oldu… Neler Oluyor?

Tv8 kanalının fenomen yarışma programı Survivor Türkiye, yayın hayatına seri bir şekilde devam ederken yeni gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Milyonlarca kişi yarışmacıların parkurlardaki başarısına odaklanırken, programın yayınlanan son bölümünde yaşanan kavga akıllara durgunluk vermiş ve herkes Acun Ilıcalı’nın tepkisini merak etmişti. Ünlü televizyoncu ada konseyinde o ismi öyle bir uyardı ki milyonlar şok oldu. Diskalifiye olma ihtimali çok yüksek…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Survivor 2021’in yayınlanan son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı oynanan oyun sırasında büyük bir mücadele verdi. Her iki takımda oyunu kazanmak için rekabet içerisine girerken, iki isim arasında çıkan tartışma daha da alevlendi ve olaya üçüncü, dördüncü hatta beşinci kişiler bile dahil oldu. Acun Ilıcalı’dan sert bir uyarı geldi.

Survivor’ın Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan ve Gönüllüler takımı yarışmacısı Berkay arasında son derece gergin anlar yaşandı. Milyonlarca kişi ikilinin performansının ardından sayıyı kimin alacağını merak ediyordu. Fakat gariptir ki ikisi de sepete topları aynı anda attı. Fakat birinci gelen takım Gönüllüler oldu. Doğan’ın da sevindiğini gören Dora, “Sen neye seviniyorsun?” sorusunu sorması üzerine ortalık karıştı.

27 Şub 2021 - 09:16 Ankara- Survivor 2021

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