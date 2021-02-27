Esra Erol'dan Recep Tayyip Erdoğan'a Sesleniş! Önce Damada Sonra Kayınbabasına Kaçtı, Olanlar Oldu! Yorumlar Peş Peşe Geldi! "Ahlaksızlıkta Boyut Atlama Bu!"
ATV kanalında yayınlanan Esra Erol’da programında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Söz konusu programda öyle bir olay yaşandı ki milyonlarca kişi, “Yok artık!” dedi. Programa çıkan Fadime Hanım, oğlunun kız arkadaşının kocası Ali Bey’e kaçtığını ve eşini 9 aydır görmediğini dile getirdi.
ATV kanalında yayınlanan Esra Erol’da programında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Söz konusu programda öyle bir olay yaşandı ki milyonlarca kişi, “Yok artık!” dedi. Programa çıkan Fadime Hanım, oğlunun kız arkadaşının kocası Ali Bey’e kaçtığını ve eşini 9 aydır görmediğini dile getirdi.
Fadime Hanım, oğlu Hüseyin ve Kerime’nin daha 15 yaşlarındayken arkadaşlık ettiğini söyledi. Daha sonra Kerime’nin oğlundan yeniden ayrıldığını söyleyen Fadime Hanım, oğlu Hüseyin’in bu süre zarfında yeni bir hayat kurduğunu ifade etti. 15 yıl sonra ortaya çıkan ve eşi Ali’nin 9 aydır Kerime’yle yaşadığını söyleyen Fadime Hanım elindeki her şeyi aldıklarını söyledi.
27 Şub 2021 - 16:23 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.