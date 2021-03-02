Seren Serengil’i Ne Seyirci Ne De Yapım İnandıramadı! Bir Yanıtta Caner Cindoruk’tan Geldi! Böyle Bir Olay Görülmedi Ama Yaşandı! “Dizi Senin Yüzünden Final Yapacak, Yeter Artık!”

Sadakatsiz dizisinde Volkan karakteri tarafından Derin’le aldatılan ve Asya karakterine hayat veren Cansu Dere partneri Melis Sezen’le bir karesini takipçilerine aktarmıştı. Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil bu paylaşımı Instagram hesabına eklemiş ve “Sende gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı, neyin kafası bu?” notunu düşmüştü. Yapımcıdan tutun sosyal medya kullanıcılarına kadar herkesten açıklama gelmişti.

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz son zamanlarda gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Seren Serengil’in Cansu Dere’ye yaptığı uyarıların ardı arkası kesilmezken son olarak ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında paylaştığı bir karesine yorum yapan Seren Serengil, “Rica ediyorum Derin’e pay verme. O senin eşini ayarttı ve yuvanı yıktı. Ona hayat veren karakteri bile yanına alıp da fotoğraf çekinme…” sözlerini dile getirmişti.