Hande Erçel’e Yasak Elma Şoku! Tacını O İsme Kaptırdı, Zirvenin Sahibi Oldu! Sosyal Medyadan Etkileşimler Anında Geldi! “Hande’ye Taş Çıkartmış…”
Son dönemin en popüler isimlerinden birisi olan Hande Erçel gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milyonlarca kişi ünlü oyuncunun güzelliğinin yanında başarısından da sık sık söz ediyor. Bugünlerde yeni bir başarıyla sevenlerinin karşısına çıkan Hande Erçel, Yasak Elma şokuyla karşı karşıya kaldı. Tacını o isme kaptırdı, sosyal medyadan etkileşimler anında geldi. Neler oluyor?
Uzun süredir Sen Çal Kapımı dizisiyle gündemde olan Hande Erçel hayat verdiği Eda karakteriyle beraber geniş kitlelere erişim sağlamış ve oldukça büyük bir başarı elde etmişti. Sosyal medya hesabında 20 milyona yakın takipçisi olan ünlü oyuncunun son başarısı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ününe ün katarak giderek yükselen Erçel bir derginin kapağı oldu. Ünlü oyuncunun halleri sevenlerini mest etti. Fakat o isim Hande Erçel’in tacını aldı.
Uzun süredir gündemin en etkin isimlerinden birisi olan Hande Erçel başarısına başarı katmaya devam ediyor. Sosyal medyada da son derece büyük bir etkileşim elde eden ünlü oyuncuya yeni bir rakip çıktı. Erçel, bu sefer Elle Türkiye dergisine röportaj verdi ve derginin Mart ayı sayısının kapağında yer aldı. Sosyal medya hesabında bu haberi paylaşan ünlü oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.