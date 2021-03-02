Şeyma Subaşı Öyle Bir Şey Paylaştı Ki, Hayranları Soğuk Duş Etkisi Yaşadı! Müstehcen Pozları Sosyal Medyayı Salladı! “Hiç Utanmıyor Musun?”

Sık sık Miami’ye giden Şeyma Subaşı oraya yerleşme kararı almasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Miami’ye yerleşmesinin ardından Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile yeni bir aşka yelken açan Subaşı, hemen hemen her gün sosyal medya hesabında tepki almasına neden olacak paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bu seferki paylaşımı ise takipçilerinin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

Mohammed Al Saloussi ile ilişkisine ilk başladığı zamanlarda sosyal medya hesabında sevgilisinin yüzünü göstermeyen ünlü fenomen herkesi büyük bir merakın içerisine sürüklemişti. Tabi daha sonra bu durumdan sıkılmış olacak ki sevgilisiyle birlikte olduğu hemen hemen her karesini Instagram hesabında paylaşmaya başladı. Son pozları ise sosyal medyada gündem oldu.