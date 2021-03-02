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- 02 Mar 2021 - 20:39 G: 02 Mar 2021 - 20:42

Şeyma Subaşı Öyle Bir Şey Paylaştı Ki, Hayranları Soğuk Duş Etkisi Yaşadı! Müstehcen Pozları Sosyal Medyayı Salladı! “Hiç Utanmıyor Musun?”

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla beraber gündemi adeta yerinden oynatıyor. Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan ünlü fenomen paylaşımlarında sınır tanımaz bir hal aldı. Son olarak Instagram hesabında sevgilisiyle yeni bir paylaşım yapan Subaşı’nın hayranları resmen soğuk duş etkisi yaşadı. Müstehcen pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Tepkiler çığ gibi…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sık sık Miami’ye giden Şeyma Subaşı oraya yerleşme kararı almasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Miami’ye yerleşmesinin ardından Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile yeni bir aşka yelken açan Subaşı, hemen hemen her gün sosyal medya hesabında tepki almasına neden olacak paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bu seferki paylaşımı ise takipçilerinin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

Mohammed Al Saloussi ile ilişkisine ilk başladığı zamanlarda sosyal medya hesabında sevgilisinin yüzünü göstermeyen ünlü fenomen herkesi büyük bir merakın içerisine sürüklemişti. Tabi daha sonra bu durumdan sıkılmış olacak ki sevgilisiyle birlikte olduğu hemen hemen her karesini Instagram hesabında paylaşmaya başladı. Son pozları ise sosyal medyada gündem oldu.

02 Mar 2021 - 20:39 Ankara- Magazin

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