Müge Anlı’da Bir Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı! 15 Yaşındaki Kızı 25 Yaşındaki Kuzeni Kaçırdı!
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günden güne yeni gelişmeler ve olaylar yaşanmaya devam ediyor. Programın bugün yayınlanan yeni bölümünde stüdyoya gelen Güler Hanım 28 Aralık 2005 doğumlu olan kızı Sıla’nın kuzeni Sergen tarafından kaçırıldığını iddia etti. Henüz 15 yaşındaki kızından 7 gündür haber alamadığını söyleyen Güler Hanım gözyaşlarına engel olamadı.
Müge Anlı programına katılan Güler Hanım kızının ilk kez değil ikinci kez kaçırıldığını söyledi. Kızının kuzeni Sergen tarafından kaçırıldığını söyleyen Güler Hanım, “Benim kızımın 13 yaşından beri arkasına düştüler. Ben hep ikaz ettim ‘tamam yenge o benim bacım’ dedi. Annesi de tuttu ‘Sergen, Sıla’yı adam eder’ dedi. Sürekli kızımın peşinde. Okula gönderiyorum kızım okula gitmeden o okula gidiyor!” ifadelerine yer verdi.
Bunun yanı sıra Müge Anlı Sıla hakkında çarpıcı bir detaya değindi. Sıla’nın 14 yaşında istismara uğradığını söyleyen Güler Hanım, “Sergen ben yapmadım diye kurtuldu ve serbest kaldı. Elini kolunu sallayarak geziyor. Sıla’nın hayatı için adresimi değiştirdim ve ben eşyamı indirmeden motosikletle geldi! Beni de çok tehdit etti bu Sergen!” sözlerini dile getirdi.
02 Mar 2021 - 21:18 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.