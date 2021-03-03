Survivor’da Yas Günü! O İsim Hem Ağladı Hem Ağlattı! Destekler Çığ Gibi Büyüdü! “Dünyaya Haykırmak İstediğim Sözcüklerimsin…”
Survivor 2021 sezonu yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ederken programın seyirci kitlesi de adeta ekranlara kilitleniyor ve yayınlanan sahneleri pür dikkat izliyor. Son zamanlarda yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar dikkatlerden kaçmazken bu sefer Gönüllüler takımı birlik oldu ve o arkadaşına destek yağdırdı. Karşısında gördüğü sahne karşısında gözyaşlarına engel olamayan yarışmacı, Survivor’da adeta yas günü ilan etti.
Survivor’da ıssız bir adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar elde ettikleri başarıları ve kazandıkları oyunların ardından ekranlarda adeta fırtınalar estiriyor. Programın yayınlanan son bölümünde ise Gönüllüler takımında yas vardı! Milyonlarca kişi o yarışmacının gördükleri karşısında hüngür hüngür ağlamasına dayanamadı. Takım arkadaşları ise sonunda kadar desteğini hissettirdi ve onu sevdiklerini söyledi.
Ünlüler ve Gönüllüler konseptinde yapılan Survivor programının son bölümünde takımlar iletişim oyunu için kıran kırana mücadele etti. Ailelerine ve yakın çevrelerine karşı büyük bir özlem içerisinde olan yarışmacılar bu ödülü almak için rakiplerini tek geçti. Oynanan oyunun sonunda ise galip gelen takım Gönüllüler oldu. Ailelerinden gelen mesajları okumak için adadan ayrılan takımda son derece hüzün dolu anlar yaşandı.
03 Mar 2021 - 08:56 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.