Survivor’da Yas Günü! O İsim Hem Ağladı Hem Ağlattı! Destekler Çığ Gibi Büyüdü! “Dünyaya Haykırmak İstediğim Sözcüklerimsin…”

Survivor’da ıssız bir adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar elde ettikleri başarıları ve kazandıkları oyunların ardından ekranlarda adeta fırtınalar estiriyor. Programın yayınlanan son bölümünde ise Gönüllüler takımında yas vardı! Milyonlarca kişi o yarışmacının gördükleri karşısında hüngür hüngür ağlamasına dayanamadı. Takım arkadaşları ise sonunda kadar desteğini hissettirdi ve onu sevdiklerini söyledi.

Ünlüler ve Gönüllüler konseptinde yapılan Survivor programının son bölümünde takımlar iletişim oyunu için kıran kırana mücadele etti. Ailelerine ve yakın çevrelerine karşı büyük bir özlem içerisinde olan yarışmacılar bu ödülü almak için rakiplerini tek geçti. Oynanan oyunun sonunda ise galip gelen takım Gönüllüler oldu. Ailelerinden gelen mesajları okumak için adadan ayrılan takımda son derece hüzün dolu anlar yaşandı.