Kerem Bürsin Hande Erçel’i Kıskanınca Atağa Geçti! Aşkını İtiraf Etmesi İçin Fırsat Verdi! Hande Erçel ise... O Sayfa Açılmadan Kapandı!

FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrollere hayat veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin projelerine başlar başlamaz haklarında çıkan aşk iddialarıyla beraber adeta gündemi sarsmışlardı. Fakat her iki oyuncu da bu iddiaları yalanlıyor öyle bir şey olmadığını dile getiriyorlardı. Bu sefer ikilinin takipçi kitlesi Hande Erçel ve Kerem Bürsin’i resmen köşeye sıkıştırdı. Kıskançlık itirafının ardından, aşk itirafı için Kerem Bürsin’den hamle geldi.

Geçtiğimiz dönemlerde sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın açan ve sık sık birlikte paylaşım yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu paylaşımları durdurmuşlardı. Bu durum ise akıllarda soru işaretine neden olmuş binlerce kişi çiftin amacının ne olduğunu anlamaya çalışmışlardı. O dengeler an itibariyle değişti.