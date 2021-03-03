Kerem Bürsin Hande Erçel’i Kıskanınca Atağa Geçti! Aşkını İtiraf Etmesi İçin Fırsat Verdi! Hande Erçel ise... O Sayfa Açılmadan Kapandı!
Son zamanlarda sosyal medyanın en popüler çiftlerinden birisi olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin gerek rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde gerekse günlük hayatlarında dikkat çeken durumlarıyla beraber sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Çiftin her paylaşımı hayranları tarafından yakın takibe alınıyor. Bu sefer işler tamamen değişti. Kerem Bürsin, Hande Erçel’i kıskanınca atağa geçti. Aşkını itiraf etmesi için fırsat verince işler değişti.
FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrollere hayat veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin projelerine başlar başlamaz haklarında çıkan aşk iddialarıyla beraber adeta gündemi sarsmışlardı. Fakat her iki oyuncu da bu iddiaları yalanlıyor öyle bir şey olmadığını dile getiriyorlardı. Bu sefer ikilinin takipçi kitlesi Hande Erçel ve Kerem Bürsin’i resmen köşeye sıkıştırdı. Kıskançlık itirafının ardından, aşk itirafı için Kerem Bürsin’den hamle geldi.
Geçtiğimiz dönemlerde sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın açan ve sık sık birlikte paylaşım yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu paylaşımları durdurmuşlardı. Bu durum ise akıllarda soru işaretine neden olmuş binlerce kişi çiftin amacının ne olduğunu anlamaya çalışmışlardı. O dengeler an itibariyle değişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.