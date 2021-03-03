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- 03 Mar 2021 - 10:06 G: 03 Mar 2021 - 10:12

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Polat Alemdar’ı Değil Ama O İsim Kadroya Veda Ediyor! Son Bölümde Resmen Ortaya Çıktı! Seyirci Mutlu! “Ölümün Keşke Benim Elimden Olsaydı!”

ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Son zamanlarda dizide yaşanan olaylar seyircide adrenalin patlamasına neden olurken 184. bölümde son derece garip olaylar yaşandı. Hızır Çakırbeyli’nin Doğan’la beraber cezaevine girmesi tüm dengeleri alt üst ederken, İlyas isyan bayrağını kaldırdı. Öyle bir plan yaptı ki... Milyonlar şaşkınlık içerisinde izledi. Hedef aldı, sonra…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gelmiş geçmiş en başarılı yapımlarından birisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dün akşam yayınlanan son bölümüyle beraber ekranlarda adeta yankı uyandırdı. EDHO’nun yayınlanan yeni bölümünde İshak’ın arabasına uyuşturucu koyduğu Hızır Çakırbeyli, Doğan’la beraber cezaevine girdi. Ne var ki sadece normal hayatında değil cezaevinde bile Hızır’a karşı saldırılar gerçekleşmeye başladı.

Doğan ve Hızır Çakırbeyli’ye karşı yapıla saldırılar tüm dikkatler üzerlerine çekerken ikilinin hamleleri merak konusu oldu. Fakat ikisinin de en ufak hamlesinde hücre hapsi alacakları herkesi çığlına çevirdi. Hızır’ı cezaevinde yalnız bırakmayan İlyas ziyarete giderek Hızır’a planını ve herkesi bir bir öldüreceğini anlattı. Bu detay akıllara durgunluk verdi.

03 Mar 2021 - 10:06 Ankara- Dizi Haberleri

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