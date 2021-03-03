Mehmet Ali Erbil'e Bir Şok Daha! Yıllarca O Marka Mehmet Ali Erbil Olarak Anıldı Ama Artık Unutuldu! Yeni Anlaşma, Yeni İsim...

Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran ve uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil sevenlerini büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Fakat ünlü şovmenin başına gelen talihsizlikler bununla da kalmamış ve tedavisinin ardından kaçış sendromu hastalığına yakalandığı ortaya çıkmıştı. Sağlık sorunlarından dolayı ekranlardan ayrı kalan Mehmet Ali Erbil büyük bir şok yaşadı. O marka ünlü şovmenle anılıyordu…

Türkiye’nin yakından takip ettiği isimlerden birisi olan Mehmet Ali Erbil yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ekranlara veda etmişti. Uzun bir süre önce ünlü şovmenle özdeşleşen dondurucu markası yıllar sonra bir ilk gerçekleştirdi ve markasının yüzünü değiştirdi. Söz konusu haberin ardından Mehmet Ali Erbil’in hayranları şaşkınlıklarına engel olamadı.