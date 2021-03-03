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- 03 Mar 2021 - 17:36 G: 03 Mar 2021 - 17:42

Teşkilat Dizisi Ne Zaman Başlıyor? TRT Teşkilat Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var, Konusu Nedir?

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen yeni yapımı Teşkilat hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat tanıtım filmleri ile ilgi çekmeye başladı. Uzun zamandır sosyal medyada konuşulan yapım, bu hafta yayın hayatına başlayacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile ilgi çeken dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Tanıtım filmlerindeki iddialı sahnelerle dikkat çeken Teşkilat dizisi ilk bölümü ile 7 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu’nun yer alacağı Teşkilat dizisinde MİT içinde kurulan özel bir ekibin, yabancı istihbaratçılara karşı vereceği mücadele anlatılacak. Tanıtım filmleri ile merak uyandıran yapım şimdiden ilgi çekti. Teşkilat dizisinin pazar akşamı ekrana gelecek ilk bölümü merakla bekleniyor.

03 Mar 2021 - 17:36 - Dizi Fragmanları

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