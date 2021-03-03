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- 03 Mar 2021 - 19:24 G: 03 Mar 2021 - 20:22

Ramo Hayranları Murat Yıldırım'ı Çileden Çıkardı! Hakaretler Ağırlaşınca İlk Defa Bu Olayı Açıkladı! "Eşim Tam Beş Kez..."

Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Ramo’nun başrol oyuncuları en sonunda çileden çıktı. Esra Bilgiç, kısa bir süre önce hem hayranlarını hem de birçok sosyal medya hesabını uyarıda bulunmuştu. Şimdi Murat Yıldırım resmen çileden çıktı ve açıklamasıyla sert sözlere yer verdi. İlk kez yaptığı bu açıklama ise kalplere dokundu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dizinin hayran kitlesi hem açtıkları hesaplardan hem de mesajlarıyla birlikte Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’i yakıştırıyorlar. Fakat bazı hayran sayfaları bu hayranlığın boyutunu aşarak saldırmaya yönelik mesajlar atıyor. Bu mesaj ve yorumlardan rahatsız olan ikili ise son açıklamalarını yaparak hem durumdan üzüldüklerini hem de artık sınırı aşıldığını belirttiler.

Dizi gereği büyük bir aşk yaşayan ikiliy oynayan Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'a övgü dolu mesajlar geliyor. Ekran başındakilere bu aşkı inandıran ikili uyumlarıyla sık sık adını duyuruyorlar. Güçlü oyunculukları sayesinde dizinin reytingleri de yükselmeye devam ediyor. Her bölümde aşklarını biraz daha artıran ikili, sevenlerinden takdir görüyor ama bazı hayran sayfaları...

03 Mar 2021 - 19:24 Ankara- Magazin

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