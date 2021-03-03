Ramo Hayranları Murat Yıldırım'ı Çileden Çıkardı! Hakaretler Ağırlaşınca İlk Defa Bu Olayı Açıkladı! "Eşim Tam Beş Kez..."

Dizinin hayran kitlesi hem açtıkları hesaplardan hem de mesajlarıyla birlikte Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’i yakıştırıyorlar. Fakat bazı hayran sayfaları bu hayranlığın boyutunu aşarak saldırmaya yönelik mesajlar atıyor. Bu mesaj ve yorumlardan rahatsız olan ikili ise son açıklamalarını yaparak hem durumdan üzüldüklerini hem de artık sınırı aşıldığını belirttiler.

Dizi gereği büyük bir aşk yaşayan ikiliy oynayan Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'a övgü dolu mesajlar geliyor. Ekran başındakilere bu aşkı inandıran ikili uyumlarıyla sık sık adını duyuruyorlar. Güçlü oyunculukları sayesinde dizinin reytingleri de yükselmeye devam ediyor. Her bölümde aşklarını biraz daha artıran ikili, sevenlerinden takdir görüyor ama bazı hayran sayfaları...