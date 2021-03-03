Masumlar Apartmanı Dizisinde Final Şoku! O Sahne Her Şeyi Bitirdi, Yeniden Yazdı! Meğer Han…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanılanlar seyircileri büyük bir şoka sürükledi. Yayınlanan son bölümünün final sahnesinde yaşanılanlar seyircilere soluksuz bir dizi keyfi yaşattı. Han’ın uzun zamandır herkesten sakladığı sırrı, İnci’nin bulması her şeyi bitirdi ve yeni bir dönemi başlattı.
O Sahneleri İzlemek İçin Tıklayınız!
Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan son bölümünde yaşanılanlar, seyircileri büyük bir şoka uğrattı. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin hikayesi yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çekiyor.
Her bölümünde farklı bir heyecanın yaşandığı dizinin 24. Bölümünün final sahnesinde Han’ın İnci’ye yakalanması hatta İnci’yi Han’ın yakalaması geceye damgasını vurdu. Bu sahneleri izleyen seyirciler ise sosyal medya üzerinden düşüncelerini dile getirdi. Han’ın İnci’yi gizli mekanında yakalamasının hemen arkasından dizi artık boyut atladı ve bir gerçek ortaya çıktı.
03 Mar 2021 - 21:05 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.