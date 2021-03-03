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- 03 Mar 2021 - 21:05 G: 03 Mar 2021 - 21:14

Masumlar Apartmanı Dizisinde Final Şoku! O Sahne Her Şeyi Bitirdi, Yeniden Yazdı! Meğer Han…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanılanlar seyircileri büyük bir şoka sürükledi. Yayınlanan son bölümünün final sahnesinde yaşanılanlar seyircilere soluksuz bir dizi keyfi yaşattı. Han’ın uzun zamandır herkesten sakladığı sırrı, İnci’nin bulması her şeyi bitirdi ve yeni bir dönemi başlattı.

Enver Yılmaz
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Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan son bölümünde yaşanılanlar, seyircileri büyük bir şoka uğrattı. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin hikayesi yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çekiyor.

Her bölümünde farklı bir heyecanın yaşandığı dizinin 24. Bölümünün final sahnesinde Han’ın İnci’ye yakalanması hatta İnci’yi Han’ın yakalaması geceye damgasını vurdu. Bu sahneleri izleyen seyirciler ise sosyal medya üzerinden düşüncelerini dile getirdi. Han’ın İnci’yi gizli mekanında yakalamasının hemen arkasından dizi artık boyut atladı ve bir gerçek ortaya çıktı.

03 Mar 2021 - 21:05 - Dizi Haberleri

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