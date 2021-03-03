Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Mar 2021 - 21:05

Masumlar Apartmanı Dizisinde Final Şoku! O Sahne Her Şeyi Bitirdi, Yeniden Yazdı! Meğer Han…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanılanlar seyircileri büyük bir şoka sürükledi. Yayınlanan son bölümünün final sahnesinde yaşanılanlar seyircilere soluksuz bir dizi keyfi yaşattı. Han’ın uzun zamandır herkesten sakladığı sırrı, İnci’nin bulması her şeyi bitirdi ve yeni bir dönemi başlattı.