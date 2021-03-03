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- 03 Mar 2021 - 21:38 G: 03 Mar 2021 - 21:44

Hande Erçel’den Sen Çal Kapımı İtirafı! Açıklamaları Sosyal Medyada Olay Oldu! Hem Özel Hayatından Hem de Kerem Bürsin’den Konuştu! Meğer Hande Erçel…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollünden itiraflar geldi. Elle dergisine verdiği açıklamalarla sosyal medyada olay olan Erçel, adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı Kerem Bürsin ile de açıklamalar yaptı. Açıklamalarının ardından sosyal medyada yankı uyandıran Erçel…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Cumartesi günlerinin en sevilen dizileri arasında yerini alan Sen Çal Kapımı dizisindeki büyük başarı ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in eğlenceli enerjik hallerinden dolayı kaynaklanıyor. Ekranlarda halen devam eden Sen Çal Kapımı dizisinin etkisi halen seyircileri sarıyor. Elle dergisinin Mart ayına özel olarak açıklamalar yapan Hande Erçel çok önemli bir noktaya da değindi.

Özel röportaj yapan Hande Erçel sosyal medya hesabından ise bu derginin kapağını paylaşarak duyurusunu yapmıştı. Sevilen ismin bu paylaşımına ise milyonlarca beğeni gelirken binlerce de yorum gelmişti. Çekimlerde çok eğlenceli vakitler geçirdiğini dile getiren Erçel, Kerem Bürsin hakkında da konuşarak merak edilen sorulara yanıt verdi.

03 Mar 2021 - 21:38 Ankara- Magazin

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Hande Erçel’den Sen Çal Kapımı İtirafı! Açıklamaları Sosyal Medyada Olay Oldu! Hem Özel Hayatından Hem de Kerem Bürsin’den Konuştu! Meğer Hande Erçel… mask
Hande Erçel’den Sen Çal Kapımı İtirafı! Açıklamaları Sosyal Medyada Olay Oldu! Hem Özel Hayatından Hem de Kerem Bürsin’den Konuştu! Meğer Hande Erçel…
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