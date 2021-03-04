TÜGİAD Ankara Şubesi 11’nci Dönem Olağan Genel Kurulu 8 Mart Pazartesi Günü Gerçekleşecek...

TÜGİAD Ankara Şubesi 11'nci Dönem Olağan Genel Kurulu İçin Gün Sayıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Kabine Toplantısı Sonrası Açıklanan Normalleşme Takviminde Genel Kurullara İzin Verilmesiyle TÜGİAD Ankara Şubesi De 11. Dönem Olağan Genel Kurulu İçin Hazırlıklara Başladı.

Başkentin en köklü ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ankara genelinde 100ün üzerinde üyesi bulunan Türkiye Genç İşadamları Derneği TÜGİAD Ankara Şubesi normalleşme adımları kapsamında dernek genel kurullarına izin verilmesiyle 11. Dönem Olağan Genel Kurulunu gerçekleştireceği tarihi belirledi.

Her geçen gün genişleyen üye sayısıyla hemen her sektörden iş insanını bünyesinde barındıran TÜGİAD Ankara 11nci Olağan Genel Kurulunu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde saat 15.00da Sheraton Otelde gerçekleştirecek. Maske ve sosyal mesafe tedbirleriyle gerçekleşecek olan toplantıda 11. Dönem Başkanı belirlenirken derneğin yeni dönem yol haritası ve projeleri de paylaşılacak.

Pandemi dönemine rağmen çalışmalarını hız kesmeden sürdüren gerçekleştirdiği TÜGİAD Ticari Etkileşim Fuarı TATEF Atılım Üniversitesi işbirliği ile birlikte düzenlenen Fikrinle İz Bırak gibi önemli projelere imza atan sektör liderleriyle organize edilen online toplantılarla üyelerini bilgilendiren TÜGİAD Ankara önümüzdeki dönemde de bu çalışmalara ek olarak yeni projelerle Başkentin ekonomi ve iş dünyasında önemli rolünü sürdürmeye devam edecek.

Zafer Yıldırım Tek Aday

TÜGİAD Ankara 10ncu Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olan ve göreve geldiği ilk günden itibaren Yönetim Kurulu ile beraber başarılı çalışmalara imza atmasının yanı sıra üye portföyünü genişletmek için de önemli çalışmalar yürüten Zafer Yıldırım 11nci Dönem Olağan Genel Kurulunda TÜGİAD Ankaranın tek başkan adayı olacak.