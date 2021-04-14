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- 14 Nis 2021 - 05:16 G: 14 Nis 2021 - 08:52

Ankara'da Hafta İçi Sokağa Çıkma Saatleri Değişti Mi, Saat Kaç Oldu? Ankara'da 14 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaçta Başlıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması devam edecek. Hafta içi saat 19.00'da başlayacak sabah 05.00'da sona erecek.

Emre Okur
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13 Nisan Kısmi Kapanma ve Kısıtlama Son Dakika Haberleri

Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması devam edecek. Hafta içi saat 19.00'da başlayacak sabah 05.00'da sona erecek.

Kapatılacak işyerleri son gelişmeler ile yeniden gündeme geldi. 13 Nisan tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni kararların hayata geçeceği belirtildi.

Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Hafta sonu 10.00-17.00 arası 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler kapalı olacak. Paket servislerine devam edecekler....

Daha önce faaliyetleri durdurulan ve illerde göre yeniden açılan Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler ise 17 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.

Normalleşme Planı Aşağıda ki Gibi Açıklanmıştı

Türkiye’de uzun zamandır tartışma konusu olan normalleşme çalışmaları mart ayının gelmesi ile beraber netlik kazanmaya başladı. Aralık ayının başından bu yana ülke genelinde devam eden yasaklar ve kısıtlamalar ile ilgili uygulanacak esnemeler belli oldu. Sokağa çıkma yasakları ile ilgili de değişikliklerin söz konusu olduğu esneme ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aralık ayının başından bu yana uygulanan sokağa çıkma yasakları ile ilgili değişiklikler kabine toplantısının ardından belli oldu. Türkiye’de aralık ayından bu yana hafta içi günlerde saat 21.00 ile 05.00 arasında ve hafta sonu tüm gün olmak üzere sokağa çıkma yasakları uygulanıyordu. Mart ayının gelmesi ile beraber sokağa çıkma yasaklarının saatlerinde de değişikliğe gidildi. Bununla beraber yerinde karar döneminin başlaması ile sokağa çıkma yasakları ile ilgili normalleşme adımlar illerin risk durumlarına göre farklılık gösteriyor. Bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırılırken, bazı illerde ise yasakların devam edeceği belirtildi. Başkentli vatandaşlar ise Ankara’da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının olup olmayacağını merak ediyor.

14 Nis 2021 - 05:16 - Yaşam

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