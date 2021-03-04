Esra Erol’da Bir Mucize Daha Gerçek Oldu! İlk ve Son Kez 4 Yaşında Görmüştü, Esra Erol Elinden Tuttu! Feryat, Figan, 16 Yıl…

Programa Nevşehir’den katılan Emrecan, “Ben 4 yaşındayken kardeşim de 2 yaşındayken Kayseri Yetiştirme Yurdu’ndan evlatlık almaya gelmişler bizi. O zamanda kardeşim ve ben çok hastaymışız. Yurdun görevlileri ‘size başka çocukları verelim, onlar hasta ölecekler yani’ demiş. Babam da özellikle o iki çocuğu istiyorum ben demiş. Anne ve babamı çok seviyorum. Bize yaptıklarını hiç unutamam!” ifadelerine yer verdi.

2 yıl önce biyolojik annesi hariç herkesin kendilerini arayarak bulduklarını söyleyen Emrecan, “Kardeşimin sosyal medyada fotoğrafını görmüşler. Sonra ‘senin Emrecan adında bir abin var mı?’ demişler. Kardeşim de var demiş. Sonra öz amcam ve abim bizim yaşadığımız yere geldiler. Babam yoktu bende gelenlerle Kayseri’ye gittim. Orada yaşıyorlarmış!” sözlerini dile getirdi.