Esra Erol’da Bir Mucize Daha Gerçek Oldu! İlk ve Son Kez 4 Yaşında Görmüştü, Esra Erol Elinden Tuttu! Feryat, Figan, 16 Yıl…
ATV ekranlarını fenomen programı Esra Erol, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Programda her geçen gün yeni olaylar yaşanırken yeni bölümde stüdyoya gelen Emrecan adeta feryat etti. Hiç görmediği annesi Şerife Hanım’ı aradığını söyleyen Emrecan 4 yaşındayken kardeşiyle beraber Yılmaz ve Türkan çifti tarafından evlatlık alındığını söyledi.
Programa Nevşehir’den katılan Emrecan, “Ben 4 yaşındayken kardeşim de 2 yaşındayken Kayseri Yetiştirme Yurdu’ndan evlatlık almaya gelmişler bizi. O zamanda kardeşim ve ben çok hastaymışız. Yurdun görevlileri ‘size başka çocukları verelim, onlar hasta ölecekler yani’ demiş. Babam da özellikle o iki çocuğu istiyorum ben demiş. Anne ve babamı çok seviyorum. Bize yaptıklarını hiç unutamam!” ifadelerine yer verdi.
2 yıl önce biyolojik annesi hariç herkesin kendilerini arayarak bulduklarını söyleyen Emrecan, “Kardeşimin sosyal medyada fotoğrafını görmüşler. Sonra ‘senin Emrecan adında bir abin var mı?’ demişler. Kardeşim de var demiş. Sonra öz amcam ve abim bizim yaşadığımız yere geldiler. Babam yoktu bende gelenlerle Kayseri’ye gittim. Orada yaşıyorlarmış!” sözlerini dile getirdi.
04 Mar 2021 - 20:20 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.