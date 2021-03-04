Sen Çal Kapımı Düşüyor, Hande Erçel Servet Kazanıyor! Sadece İki Parçaya Verdiği Parayı Görenlerin Dudakları Uçukladı! Ne Bir Ne İki, Kaç Asgari Ücret Parası!

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Hande Erçel, son zamanlarda dizide yüksek bir performans sergilese de düşen reytinglerin önüne geçemedi. Fakat oyuncunun bu durumundan etkilendiği de pek söylenebilir bir şey değil. Geçtiğimiz gün giydiği takımla takipçilerinden tam not alan Erçel, o parçaların değerinin ortaya çıkmasının ardından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Giyim tarzıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen Hande Erçel sık sık yeni paylaşımlar yapıyor ve o paylaşımlarına takipçilerinden milyonlarca beğeni ve yorum geliyor. Son zamanlarda da birçok projeye imza atan oyuncunun paraya para demediği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 27 yaşında milyarder olma yolunda ilerleyen Erçel’in iki parçaya verdiği para dudak uçuklattı.