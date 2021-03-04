Sen Çal Kapımı Düşüyor, Hande Erçel Servet Kazanıyor! Sadece İki Parçaya Verdiği Parayı Görenlerin Dudakları Uçukladı! Ne Bir Ne İki, Kaç Asgari Ücret Parası!
Son zamanların en gözde oyuncularından birisi olan Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun her paylaşımına sevenlerinden beğeni gelirken bu sefer giydiği o kıyafetin fiyatı, Hande Erçel’in eleştiri almasına neden oldu. Milyonlarca kişi verilen paranın o kıyafetler için çok fazla olduğunu hatta o paraya iki dolap dizebileceklerini dile getirdi. Kıyafetlerin bedeli tamı tamına…
Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Hande Erçel, son zamanlarda dizide yüksek bir performans sergilese de düşen reytinglerin önüne geçemedi. Fakat oyuncunun bu durumundan etkilendiği de pek söylenebilir bir şey değil. Geçtiğimiz gün giydiği takımla takipçilerinden tam not alan Erçel, o parçaların değerinin ortaya çıkmasının ardından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Giyim tarzıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen Hande Erçel sık sık yeni paylaşımlar yapıyor ve o paylaşımlarına takipçilerinden milyonlarca beğeni ve yorum geliyor. Son zamanlarda da birçok projeye imza atan oyuncunun paraya para demediği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 27 yaşında milyarder olma yolunda ilerleyen Erçel’in iki parçaya verdiği para dudak uçuklattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.