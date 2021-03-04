Survivor Gönüllüler Takımı İki Parçaya Bölündü! O İsimler Arkadaşlarını Dışladı, Başarısını Bile İstemedi! Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunda olan Survivor 2021 sezonunun yayınlanan her yeni bölümünde yeni gelişmeler ortaya çıkıyor ve bu gelişmeler beraberinde birçok konuyu getiriyor. Programın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise işler tamamen değişti. Gönüllüler takımında yer alan o yarışmacı her şeyi bir bir anlattı. Seyirci ise duydukları karşısında şaşkınlığına engel olamadı. O yarışmacıdan böyle bir davranış beklenmiyordu…

Issız bir adada yaşam mücadelesi içerisinde olan yarışmacılar her oyunu kazanmak ve yemek yiyebilmek için adeta birbirleriyle kıran kırana mücadele ediyor. Milyonlarca kişi yarışmacıların mücadelesini izlerken ekranlara kilitleniyor. Survivor’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise değişen dengelerin belirtisini gösterdi. O isimler arkadaşlarının kendilerine yaptıklarını dile getirdi.