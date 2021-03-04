Survivor Gönüllüler Takımı İki Parçaya Bölündü! O İsimler Arkadaşlarını Dışladı, Başarısını Bile İstemedi! Neler Oluyor?
Tv8 kanalının fenomen programlarından birisi olan Survivor 2021 yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Programda yer alan yarışmacılar her geçen gün başarısının üstüne başarı ekleyerek çok daha farklı performanslarla seyirci karşısına çıkıyor. Fakat Survivor Gönüllüler takımında son zamanlarda dengeler değişti. Takım ikiye bölünürken o isimler arkadaşlarını dışladı ve başarısını bile istemedi. Seyirci şaşkın, neler oluyor?
Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunda olan Survivor 2021 sezonunun yayınlanan her yeni bölümünde yeni gelişmeler ortaya çıkıyor ve bu gelişmeler beraberinde birçok konuyu getiriyor. Programın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise işler tamamen değişti. Gönüllüler takımında yer alan o yarışmacı her şeyi bir bir anlattı. Seyirci ise duydukları karşısında şaşkınlığına engel olamadı. O yarışmacıdan böyle bir davranış beklenmiyordu…
Issız bir adada yaşam mücadelesi içerisinde olan yarışmacılar her oyunu kazanmak ve yemek yiyebilmek için adeta birbirleriyle kıran kırana mücadele ediyor. Milyonlarca kişi yarışmacıların mücadelesini izlerken ekranlara kilitleniyor. Survivor’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise değişen dengelerin belirtisini gösterdi. O isimler arkadaşlarının kendilerine yaptıklarını dile getirdi.
04 Mar 2021 - 21:43 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.