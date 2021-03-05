CZN Burak Milyonların Kafasının Üstünde Soğan Doğradı! Videoyu İzleyenlerin Kafasına Soğan Düştü! “Ne Yapıyorsunuz CZN Bey?”
Sosyal medyanın fenomen gülen yüzü CZN Burak bir ilke daha imzasını attı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan CZN Burak, her paylaşımıyla hem sosyal medyada hem da magazin sayfalarında gündem olarak kalıyor. Son paylaştığı video ise tam bir gökyüzü şovuydu. Sevilerek izlenen sosyal medya fenomenin son paylaşımı…
Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine toplayan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, son paylaşımında ise havada künefe kesti ve soğan doğradı. Açıklamasıyla sosyal medyayı sallayan CZN Burak tam 21 milyon takipçisine bu videoyu sundu. Birçok ünlü ismin yorum yaptığı paylaşım kısa bir süre içerisinde 4 milyonu aşkın beğeni aldı.
Hatay Medeniyetler Sofrası sahibi olan Burak Özdemir, farklı ülkelerde de adını duyurarak restoranlar açmıştı. En son Dubai’de restoran açılışını yapan Burak Özdemir, Cristiano Ronaldo’yu bile restoranında ağırlayarak binlerce beğeni almıştı. Sevilen sosyal medya fenomeninin konuk olarak ağırladığı isimlere yaptığı tabak düşürme şakaları da beğeni üzerine beğeni alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.