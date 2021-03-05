CZN Burak Milyonların Kafasının Üstünde Soğan Doğradı! Videoyu İzleyenlerin Kafasına Soğan Düştü! “Ne Yapıyorsunuz CZN Bey?”

Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine toplayan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, son paylaşımında ise havada künefe kesti ve soğan doğradı. Açıklamasıyla sosyal medyayı sallayan CZN Burak tam 21 milyon takipçisine bu videoyu sundu. Birçok ünlü ismin yorum yaptığı paylaşım kısa bir süre içerisinde 4 milyonu aşkın beğeni aldı.

Hatay Medeniyetler Sofrası sahibi olan Burak Özdemir, farklı ülkelerde de adını duyurarak restoranlar açmıştı. En son Dubai’de restoran açılışını yapan Burak Özdemir, Cristiano Ronaldo’yu bile restoranında ağırlayarak binlerce beğeni almıştı. Sevilen sosyal medya fenomeninin konuk olarak ağırladığı isimlere yaptığı tabak düşürme şakaları da beğeni üzerine beğeni alıyor.