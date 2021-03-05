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- 05 Mar 2021 - 18:22 G: 05 Mar 2021 - 19:22

Müge Anlı'da Akraba Skandalı! 13 Yaşında Cinsel Saldırıda Bulundu, 15 Yaşında Kaçırdı! Halka Derin Nefes Aldıracak Haberse...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanan yeni bölümünde 15 yaşında olan ve kuzeni tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sıla hakkında son derece çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Milyonlarca kişi duydukları karşısında şaşkınlığına engel olamazken 25 yaşındaki kuzen Sergen’in tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Sergen bir değil iki suçunu birden itiraf etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müge Anlı’nın programına katılan Güler Hanım kızından 7 gündür haber almadığını ve 15 yaşındaki kızının 25 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırıldığını dile getirmişti. Kuzen Sergen ise canlı yayına bağlanarak öyle bir şey olmadığını iddia etmişti. Olanlar bununla da kalmamış Güler Hanım, Sergen’in Sıla henüz 13 yaşındayken ona cinsel istismarda bulunduğunu fakat herhangi bir tutukluluğunun olmadığını dile getirmişti. Yaşanan yeni gelişmeler ise tüm Türkiye’nin yüreğine su serpti.

Canlı yayına bağlandığı sıra Sıla’nın yaşını bilmediğini ve onunla 1 ay arkadaşlık yaptığını söyleyen Sergen, kuzeninin yaşını öğrenmesinin ardından onu bıraktığını ifade etmişti. Cuma günü karakola giderek ifade verdiğini söyleyen kuzen Sergen, programın dün yayınlanan bölümünde soruşturmaya alınmıştı. Müge Anlı bugünkü ölümde Güler Hanım’a müjdeli haberi verdi.

05 Mar 2021 - 18:22 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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