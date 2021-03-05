Önce Sadakatsiz Sonra Sefirin Kızı! Seren Serengil Durdurak Bilmiyor! Engin Akyürek’e Öyle Şeyler Dedi ki… “Seni Karakterinden Dolayı Seviyordum…”

Ekranların en sevilen dizilerinden birisi olan Sefirin Kızı son zamanlarda dizi gündeminde sık sık yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan dizininin yeni bölümünün yayınlanmasının yanı sıra dizinin kadrosunda yer alan oyuncularda sosyal medya hesaplarında sık sık yeni paylaşımlar yapıyor. Engin Akyürek’in Erdal Küçükkömürcü ile yaptığı paylaşıma Seren Serengil’den yanıt gecikmedi. Milyonlarca kişi duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin babasını canlandıran Erdal Küçükkömürcü, Sefir olarak biliniyor ve Engin Akyürek’in hayat verdiği Sancar ile aralarının hiç iyi olmadığı seyircinin gözünden kaçmıyordu. Engin Akyürek ise set dışında Erdal Küçükkömürcü’yle yer aldığı bir karesini sosyal medya hesabında paylaştı. Seren Serengil ise Söylemezsem Olmaz programının yeni bölümünde konu hakkında eleştiriler de bulundu.