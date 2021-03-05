FOX TV İzleyicisine Bir Değil İki Şok Yaşattı! Bir Yandan Yasak Elma Bir Yandan Baraj! Entrikanın Kitabı Yazıyorlar; Okuyan Yok, İzleyen Çok!

Çok sevilerek izlenen dizi Salı günü ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizi hayatına başladığı ilk günlerde iddiasını koruyamayan dizi, reytinglerde büyük bir düşüş yaşamıştı. Kısır döngüye girdiği için büyük sıkıntıda olan dizi, 2 yıl ileriye giderek her şeyi yeniden yazmıştı. Kısır döngüden çıktıktan hemen sonra reytinglerinde de yükseliş yaşadı.

Akıcılık kazandıktan sonra reytinglerde iyileşme yaşayan dizi, geçtiğimiz hafta reytinglerde düşüş yaşamıştı. Yayınlanacak olan 30. Bölümde ise dikkatleri üzerine toplayacak gelişmeler yaşanacak. 9 Mart günü ekranlara gelecek olan bölüme ait fragman ise yayınlandı. Fragmanı izleyen seyirciler ise Youtube kanalında yorum yaparak düşüncelerini dile getirdiler.