FOX TV İzleyicisine Bir Değil İki Şok Yaşattı! Bir Yandan Yasak Elma Bir Yandan Baraj! Entrikanın Kitabı Yazıyorlar; Okuyan Yok, İzleyen Çok!
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Yasak Elma dizisi ve Baraj dizisi entrikalarıyla konuşulmaya devam ediyor. Yasak Elma dizisinin her bölümünde yaşanılan entrika dolu sahneler sevenlerini etkisi altına alıyor. Şeytan üçgeninde yer alan Yıldız, Şahika ve Enver isimlerinin yer aldığı dizinin yerini aratmayacak bir diğer dizi ise Baraj…
Çok sevilerek izlenen dizi Salı günü ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizi hayatına başladığı ilk günlerde iddiasını koruyamayan dizi, reytinglerde büyük bir düşüş yaşamıştı. Kısır döngüye girdiği için büyük sıkıntıda olan dizi, 2 yıl ileriye giderek her şeyi yeniden yazmıştı. Kısır döngüden çıktıktan hemen sonra reytinglerinde de yükseliş yaşadı.
Akıcılık kazandıktan sonra reytinglerde iyileşme yaşayan dizi, geçtiğimiz hafta reytinglerde düşüş yaşamıştı. Yayınlanacak olan 30. Bölümde ise dikkatleri üzerine toplayacak gelişmeler yaşanacak. 9 Mart günü ekranlara gelecek olan bölüme ait fragman ise yayınlandı. Fragmanı izleyen seyirciler ise Youtube kanalında yorum yaparak düşüncelerini dile getirdiler.
05 Mar 2021 - 20:47 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.