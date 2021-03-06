Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanından Kritik Uyarı! Vaka Sayılarındaki Artış Vatandaşı Yeniden Korkutuyor! Yasaklar Yeniden mi Başlayacak?

Vaka sayılarının yükselmesinin hemen arkasından yasakların yeniden uygulanacağı gündeme geldi. ‘Kontrollü Normalleşme’ adı altında kalkan yasaklar ise birçok ilde halen devam ediyor. 81 ilde kademeli bir biçimde kalkan yasakların hemen arkasından uzmanlar ve bilirkişiler tarafından açıklamalarda geldi.

Uzman ve bilirkişilerin yanında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da yasaklarla alakalı birçok açıklama geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kısa bir süre önce vaka sayılarının yüksek olduğu illerdeki İl Sağlık Müdürlükleri ile görüştüğünü belirterek, düşük risk gruplarına girmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirtmişlerdi.