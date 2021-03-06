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- 06 Mar 2021 - 08:48 G: 06 Mar 2021 - 09:23

Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanından Kritik Uyarı! Vaka Sayılarındaki Artış Vatandaşı Yeniden Korkutuyor! Yasaklar Yeniden mi Başlayacak?

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve etkisini ülkemizde 2020 yılının Mart ayından bir gösteren koronavirüs halen devam ediyor. Her gün farklı bir gelişmenin yaşandığı salgında Sağlık Bakanı Koca’dan ise uyarılar geliyor. Yasakların kalkmasının hemen arkasından vaka sayılarındaki artış ise milyonlarca vatandaşı korkuttu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Vaka sayılarının yükselmesinin hemen arkasından yasakların yeniden uygulanacağı gündeme geldi. ‘Kontrollü Normalleşme’ adı altında kalkan yasaklar ise birçok ilde halen devam ediyor. 81 ilde kademeli bir biçimde kalkan yasakların hemen arkasından uzmanlar ve bilirkişiler tarafından açıklamalarda geldi.

Uzman ve bilirkişilerin yanında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da yasaklarla alakalı birçok açıklama geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kısa bir süre önce vaka sayılarının yüksek olduğu illerdeki İl Sağlık Müdürlükleri ile görüştüğünü belirterek, düşük risk gruplarına girmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirtmişlerdi.

06 Mar 2021 - 08:48 Ankara- Sağlık

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