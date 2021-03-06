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- 06 Mar 2021 - 13:16 G: 06 Mar 2021 - 13:36

Mehmet Ali Erbil'in Kızı Durdurulamıyor! Yine Dekolte, Yine Çekicilik! Göndermesi Olay Oldu! “İddia ve Güzelliğin Vücut Bulmuş Hali…”

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer almasıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sürekli olarak yaptığı dekolteli paylaşımlarıyla gündemde deprem etkisi yaratan Erbil, son paylaştığı dekolteli fotoğrafıyla hayranlarını kendine mest etti. Binlerce kişi Yasmin Erbil’in fotoğrafına anında binlerce beğeni gönderdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Binlerce kişi ünlü ismin paylaşımı karşısında şaşkınlığına engel olamadı. Son derece iddialı bir paylaşım yapan Yasmin Erbil’in fotoğrafını takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Söz konusu paylaşım ise sosyal medyayı çalkaladı.

Her seferinde son derece iddialı paylaşımlar yapan ve samimi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil, Instagram hesabında sevdiği kareleri paylaşarak takipçilerinin beğenisini almaya devam ediyor. Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yapan ve oldukça cesur bir poz veren Yasmin Erbil, gündemde adeta yankı uyandırdı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızına takipçilerinden ardı arkası kesilmeyen iltifatlar geldi.

06 Mar 2021 - 13:16 Ankara- Magazin

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