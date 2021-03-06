Hande Erçel Sonunda Aşkını İtiraf Etti! Ne Heyecan Ne Kıskançlık… Kerem Bürsin’le Aralarında Olan Tek Şey ‘Aşk’! “Çok Şükür!”

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel’in hayat verdiği Eda karakteri ve Kerem Bürsin’in canlandırdığı Serkan karakteri seyircinin en gözde çiftleri arasında yer alıyor. Fakat binlerce kişi ikilinin gerçek hayatlarında da sevgili olmalarını istiyordu. O beklentilere Hande Erçel’den yanıt gecikmedi. Sürekli Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in aşk yaşadığı iddia ediliyor fakat konu hakkında net bir açıklama gelmiyordu. Hande Erçel’in son paylaşımı ise…

Kerem Bürsin’le olan uyumlarıyla beraber sosyal medyanın en çok konuştuğu dizi çiftlerinden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin safhasında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Söz konusu olayla ilgili olarak Hande Erçel’in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Kerem Bürsin’le yer aldığı o karesine eklediği şey ise her şeyin ortaya çıkmasına neden oldu.