Hande Erçel Sonunda Aşkını İtiraf Etti! Ne Heyecan Ne Kıskançlık… Kerem Bürsin’le Aralarında Olan Tek Şey ‘Aşk’! “Çok Şükür!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin sosyal medyanın diline düşmeye devam ediyor. Fakat bu sefer beklenen haber Hande Erçel’den geldi. Instagram hesabında yeni bir paylaşım yapan ünlü oyuncu Kerem Bürsin’e olan aşkını itiraf etti. Milyonlarca kişi Hande Erçel’in açıklamasının ardından şaşkınlığına engel olamadı. Neler oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel’in hayat verdiği Eda karakteri ve Kerem Bürsin’in canlandırdığı Serkan karakteri seyircinin en gözde çiftleri arasında yer alıyor. Fakat binlerce kişi ikilinin gerçek hayatlarında da sevgili olmalarını istiyordu. O beklentilere Hande Erçel’den yanıt gecikmedi. Sürekli Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in aşk yaşadığı iddia ediliyor fakat konu hakkında net bir açıklama gelmiyordu. Hande Erçel’in son paylaşımı ise…
Kerem Bürsin’le olan uyumlarıyla beraber sosyal medyanın en çok konuştuğu dizi çiftlerinden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin safhasında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Söz konusu olayla ilgili olarak Hande Erçel’in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Kerem Bürsin’le yer aldığı o karesine eklediği şey ise her şeyin ortaya çıkmasına neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.