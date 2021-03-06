Buse Varol Paylaştı, Milyonlar Hayran Kaldı! Yılın Süper Annesi Seçilebilir! "Tombul Yanaklı Bal Kız!"

İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Buse Varol, sosyal medya hesabında kızı Eliz’in fotoğraflarını paylaşmasının ardından takipçilerinin tüm merakını giderdi. Alişan’la mutlu bir evliliğe imza atan başarılı oyuncunun son paylaşımı gündemde adeta yankı uyandırdı. Kızı Eliz’in fotoğrafını paylaşan Buse Varol, paylaşım altına düştüğü notla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kısa bir süre önce yeniden anne olan Buse Varol, oyuncu olmasıyla beraber takipçilerinden birçok mesaj aşmaya başlamıştı. Binlerce kişi başarılı oyuncunun ekranlara ne zaman döneceğini merak ediyor ve yeni bir projesinin olup olmadığını soruyorlardı. Geçtiğimiz günlerde ise Buse Varol seti özlediğini bir proje olursa değerlendirmek isteyebileceğini ifade etmişti. Son olarak kızı Eliz’le yeni bir paylaşım yapan Varol, tüm dikkatleri üzerine çekti.