Buse Varol Paylaştı, Milyonlar Hayran Kaldı! Yılın Süper Annesi Seçilebilir! "Tombul Yanaklı Bal Kız!"
Ünlü şarkıcı Alişan’ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabını aktif kullanmasıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kızı Eliz’i kucağına almasının ardından yeni paylaşımlar yapmaya başlayan Buse Varol, sosyal medyanın diline düştü. Binlerce kişi ünlü oyuncunun paylaşımlarını yakın takibe alırken Varol’un son paylaşımına binlerce mesaj ve beğeni geldi. O sözleri ise milyonların yüreğine dokundu.
İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Buse Varol, sosyal medya hesabında kızı Eliz’in fotoğraflarını paylaşmasının ardından takipçilerinin tüm merakını giderdi. Alişan’la mutlu bir evliliğe imza atan başarılı oyuncunun son paylaşımı gündemde adeta yankı uyandırdı. Kızı Eliz’in fotoğrafını paylaşan Buse Varol, paylaşım altına düştüğü notla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kısa bir süre önce yeniden anne olan Buse Varol, oyuncu olmasıyla beraber takipçilerinden birçok mesaj aşmaya başlamıştı. Binlerce kişi başarılı oyuncunun ekranlara ne zaman döneceğini merak ediyor ve yeni bir projesinin olup olmadığını soruyorlardı. Geçtiğimiz günlerde ise Buse Varol seti özlediğini bir proje olursa değerlendirmek isteyebileceğini ifade etmişti. Son olarak kızı Eliz’le yeni bir paylaşım yapan Varol, tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.