BİM'e Girerken Neden İki Kapı Var? BİM'e Girerken Neden 2 Kapıdan Geçiyoruz?

Türkiye’nin en çok tercih edilen zincir mağazaları arasında yer alan BİM mağazalarının girişlerinde ard arda 2 farklı kapı yer alıyor. Binlerce şubesinde girişlerin çift kapılı olmasının nedeni ise merak edildi. Hergün milyonlarca farklı kişi tarafından ziyaret edilen BİM mağazalarının giriş kapılarının çift olmasının ise birçok farklı nedeni bulunuyor. Güvenlik ve hava sirkülasyonu sağlayan çift kapıların tasarım amacı ise çok farklı.

Hava Sirkülasyonu Çift Kapı İle Sağlanıyor

Türkiye’den binlerce mağazası bulunan BİM’in çift kapılı olmasının nedenlerinden ilki olarak mağazalarda hava sirkülasyonunun sağlanması gösteriliyor. BİM mağazaların yaz aylarında soğuk havayı, kış aylarında ise sıcak havayı tutmaya yardımcı olan çift kapılı mekanizma, sıcaklığın ideal seviyelerde korunmasını sağlıyor.