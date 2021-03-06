Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 Mar 2021 - 16:12 G: 06 Mar 2021 - 16:18

BİM'e Girerken Neden İki Kapı Var? BİM'e Girerken Neden 2 Kapıdan Geçiyoruz?

Türkiye'de en çok tercih edilen marketlerinden başında BİM geliyor. Birçok insan BİM'in neden iki kapısı var? Merak ediyor. İşte, BİM hakkında merak edilenler...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Türkiye’nin en çok tercih edilen zincir mağazaları arasında yer alan BİM mağazalarının girişlerinde ard arda 2 farklı kapı yer alıyor. Binlerce şubesinde girişlerin çift kapılı olmasının nedeni ise merak edildi. Hergün milyonlarca farklı kişi tarafından ziyaret edilen BİM mağazalarının giriş kapılarının çift olmasının ise birçok farklı nedeni bulunuyor. Güvenlik ve hava sirkülasyonu sağlayan çift kapıların tasarım amacı ise çok farklı.

Hava Sirkülasyonu Çift Kapı İle Sağlanıyor

Türkiye’den binlerce mağazası bulunan BİM’in çift kapılı olmasının nedenlerinden ilki olarak mağazalarda hava sirkülasyonunun sağlanması gösteriliyor. BİM mağazaların yaz aylarında soğuk havayı, kış aylarında ise sıcak havayı tutmaya yardımcı olan çift kapılı mekanizma, sıcaklığın ideal seviyelerde korunmasını sağlıyor.

06 Mar 2021 - 16:12 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
OPET'te Kadın Çalışanlar Yükseliyor! Proje Tüm Hızıyla Devam Ediyor! mask
OPET'te Kadın Çalışanlar Yükseliyor! Proje Tüm Hızıyla Devam Ediyor!
Gözler La Liga Derbisinde! Madrid Yarın Yıkılacak! mask
Gözler La Liga Derbisinde! Madrid Yarın Yıkılacak!
Bitişik Nizam'a Güvenmeyin Uyarısı! Deprem Riski Her Zaman Var! mask
Bitişik Nizam'a Güvenmeyin Uyarısı! Deprem Riski Her Zaman Var!
Hak-İş'den Sendika Açıklaması! "Bilimsel Sendikacılık" Vurgusu! mask
Hak-İş'den Sendika Açıklaması! "Bilimsel Sendikacılık" Vurgusu!
Rekortmenden Anlamlı Dalış! Kadınlar İçin Tüpsüz Dalış! mask
Rekortmenden Anlamlı Dalış! Kadınlar İçin Tüpsüz Dalış!
Öğrencilere Bakan'dan Müjde Geldi! Ödemeler Başladı! mask
Öğrencilere Bakan'dan Müjde Geldi! Ödemeler Başladı!
Şehitler Yıkanır Mı? Şehitler Neden Yıkanmaz? mask
Şehitler Yıkanır Mı? Şehitler Neden Yıkanmaz?
Ankara’da Eczanelerin Çalışma Saatleri Değişti! Ankara'da Eczaneler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? mask
Ankara’da Eczanelerin Çalışma Saatleri Değişti! Ankara'da Eczaneler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
Cougar Helikopter Hangi Ülkenin? Özellikleri Neler? Cougar Helikopteri Kaç Kişilik? mask
Cougar Helikopter Hangi Ülkenin? Özellikleri Neler? Cougar Helikopteri Kaç Kişilik?
Turkcell'den İnternet Desteği Geldi! "Fiber Hız Şenliği!" mask
Turkcell'den İnternet Desteği Geldi! "Fiber Hız Şenliği!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Buse Varol Paylaştı, Milyonlar Hayran Kaldı! Yılın Süper Annesi Seçilebilir! "Tombul Yanaklı Bal Kız!" mask
Buse Varol Paylaştı, Milyonlar Hayran Kaldı! Yılın Süper Annesi Seçilebilir! "Tombul Yanaklı Bal Kız!"
A101 Markete Gidenler Eli Boş Çıkmıyor! Sadece 50 Liraya 5 Torba Alışveriş Yapabilirsiniz! Son Gün Bugün... mask
A101 Markete Gidenler Eli Boş Çıkmıyor! Sadece 50 Liraya 5 Torba Alışveriş Yapabilirsiniz! Son Gün Bugün...
Ramo Oyuncuları 30 Günde Servet Kazanıyorlar! Her Bölümde Bir Araba Alan Oyuncu Var! Paraya Para Demiyorlar... mask
Ramo Oyuncuları 30 Günde Servet Kazanıyorlar! Her Bölümde Bir Araba Alan Oyuncu Var! Paraya Para Demiyorlar...
Hande Erçel Sonunda Aşkını İtiraf Etti! Ne Heyecan Ne Kıskançlık… Kerem Bürsin’le Aralarında Olan Tek Şey ‘Aşk’! “Çok Şükür!” mask
Hande Erçel Sonunda Aşkını İtiraf Etti! Ne Heyecan Ne Kıskançlık… Kerem Bürsin’le Aralarında Olan Tek Şey ‘Aşk’! “Çok Şükür!”
Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi Hakkında 'Çelişkili' Konuştu! Ekranlara Geliyor mu, Gelmiyor mu? "Havet!" mask
Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi Hakkında 'Çelişkili' Konuştu! Ekranlara Geliyor mu, Gelmiyor mu? "Havet!"
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Durdurulamıyor! Yine Dekolte, Yine Çekicilik! Göndermesi Olay Oldu! “İddia ve Güzelliğin Vücut Bulmuş Hali…” mask
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Durdurulamıyor! Yine Dekolte, Yine Çekicilik! Göndermesi Olay Oldu! “İddia ve Güzelliğin Vücut Bulmuş Hali…”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL