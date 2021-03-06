BİM'e Girerken Neden İki Kapı Var? BİM'e Girerken Neden 2 Kapıdan Geçiyoruz?
Türkiye'de en çok tercih edilen marketlerinden başında BİM geliyor. Birçok insan BİM'in neden iki kapısı var? Merak ediyor. İşte, BİM hakkında merak edilenler...
Türkiye’nin en çok tercih edilen zincir mağazaları arasında yer alan BİM mağazalarının girişlerinde ard arda 2 farklı kapı yer alıyor. Binlerce şubesinde girişlerin çift kapılı olmasının nedeni ise merak edildi. Hergün milyonlarca farklı kişi tarafından ziyaret edilen BİM mağazalarının giriş kapılarının çift olmasının ise birçok farklı nedeni bulunuyor. Güvenlik ve hava sirkülasyonu sağlayan çift kapıların tasarım amacı ise çok farklı.
Hava Sirkülasyonu Çift Kapı İle Sağlanıyor
Türkiye’den binlerce mağazası bulunan BİM’in çift kapılı olmasının nedenlerinden ilki olarak mağazalarda hava sirkülasyonunun sağlanması gösteriliyor. BİM mağazaların yaz aylarında soğuk havayı, kış aylarında ise sıcak havayı tutmaya yardımcı olan çift kapılı mekanizma, sıcaklığın ideal seviyelerde korunmasını sağlıyor.
06 Mar 2021 - 16:12 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.