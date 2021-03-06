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- 06 Mar 2021 - 16:18 G: 06 Mar 2021 - 16:23

Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuru 2021 Nasıl Yapılır? Sözleşmeli Öğretmenlik Ön Başvuru Nereden Yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sözleşmeli öğretmen ataması detayları belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu 2021 nasıl yapılır? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay açıkladığı sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. 2021 yılında yapılacak sözleşmeli öğretmen alımları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden alım takvimi, başvuru süreci ve alım yapılacak kontenjanlarla ilgili açıklamalar paylaşıldı.

2021 yılında alımı yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 15 ile 26 mart tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Yapılan tercihlere göre sınav merkezleri ise 3 mayıs tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav merkezlerini açıklanmasının ardından 17 mayıs ile 6 haziran tarihleri arasında sözlü sınavlar gerçekleştirilecek. 8 temmuzda sonuçları açıklanacak sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ise 12 ile 16 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Net sonuçlar ise 2 ağustos tarihinde belli olacak. Bununla beraber Covid-19 salgın sürecinden kaynaklı karantina nedeni ile sözlü sınava katılamayan adaylar için ise 17 mayıs ile 18 haziran arasında başvuru alınacak.  Bu adayların sözlü sınavları 21 ile 25 haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

06 Mar 2021 - 16:18 - Gündem

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