Esra Erol'da Fuhuş Çetesi Çökertilmişti, Tehdit Mesajları Yağmaya Başladı! Şoke Eden Mesaj Canlı Yayında Geldi! Neler Oluyor?
ATV kanalının fenomen programı Esra Erol yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Programda yaşanan olaylar milyonları şaşkınlığa sürüklerken geçtiğimiz hafta Esra Erol’da büyük bir itirafta bulunan 19 yaşındaki Zeynep, fuhuş çetesinin çökertilmesine vesile olmuştu. Bunun yanı sıra bu çetede adı geçen Halil adındaki adamdan tehdit aldığını söyleyen Zeynep tüm dikkatleri üzerine çekti.
Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’a katılan Gürcünaz Hanım, 19 yaşındaki kızının evden kaçtığını ve onu hayatından endişe ettiğini ifade etmişti. Esra Erol ve ekibinin uzun çabalarının ardından kısa bir süre zarfında bulunan Zeynep, stüdyoya gelmişti. Annesine son derece acımasız davranan ve umursamaz tavırlarıyla milyonları çılgına çeviren Zeynep, kendisini Aysel adında bir kadının evine götürdüğünü söylemişti. Aysel’in bir fuhuş çetesi içerisinde olduğunu belirten Zeynep, bu iş için haftalık 700 TL’ye anlaştıklarını itiraf etmişti.
19 yaşındaki Zeynep’in itirafları bununla da sınırlı kalmadı. Aysel Hanım’la kaldıkları evin fuhuş yüzünden birçok ihbar aldığını söyleyen Zeynep, daha sonra yeni bir ev arayışına başladıklarını ifade etmişti. Yapılan itirafların ardından devreye giren polis, adı geçen herkesi tutuklamıştı. Daha sonra yayın sırasında Halil isimli bir adamın kiralık evleri olduğunu ve bu evleri fuhuş için kullandığını söyleyen Zeynep, Halil’in çeteye yardım ettiğini iddia etmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.