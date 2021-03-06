Demet Akalın Tek Başına Koronavirüsle Mücadele Ediyor! İstanbul'da İlk ve Son Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! "Demo vs. İstanbul!"

Geçtiğimiz haftalarda Uludağ’a kayak tatiline giden Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un Koronavirüs testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınmıştı. Daha sonra Akalın sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla kendi testinin de pozitif olduğunu herkese duyurmuştu. Tatile gittiğinde Koronavirüs olan arkadaşlarının bu durumu açıklamasına sitem eden Akalın, birkaç kişiyi sildiğini ifade etmişti. Ünlü şarkıcıdan Koronavirüs hakkında yeni bir açıklama geldi.

Koronavirüsü atlatmasının ardından sosyal medya hesabında yeni paylaşımlar yapmaya devam eden Demet Akalın, tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve tüm Türkiye’ye maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması için temennilerde bulunmuştu. Yasakların kalkmasının ardından İstanbul’un son halini gören şarkıcı, yeniden sitem etti. Milyonlarca kişi Demet Akalın’ın bu isyanının haklı olduğunu dile getirdi.