Demet Akalın Tek Başına Koronavirüsle Mücadele Ediyor! İstanbul'da İlk ve Son Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! "Demo vs. İstanbul!"
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Demet Akalın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla beraber tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcının her paylaşımı anında etkileşim alırken son olarak Koronavirüs hakkında yaptığı paylaşım tüm dikkatleri üzerine çekti. Akalın bu sefer İstanbul’da yaşanan o olaya adeta sitem etti. Neler oluyor?
Geçtiğimiz haftalarda Uludağ’a kayak tatiline giden Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un Koronavirüs testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınmıştı. Daha sonra Akalın sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla kendi testinin de pozitif olduğunu herkese duyurmuştu. Tatile gittiğinde Koronavirüs olan arkadaşlarının bu durumu açıklamasına sitem eden Akalın, birkaç kişiyi sildiğini ifade etmişti. Ünlü şarkıcıdan Koronavirüs hakkında yeni bir açıklama geldi.
Koronavirüsü atlatmasının ardından sosyal medya hesabında yeni paylaşımlar yapmaya devam eden Demet Akalın, tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve tüm Türkiye’ye maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması için temennilerde bulunmuştu. Yasakların kalkmasının ardından İstanbul’un son halini gören şarkıcı, yeniden sitem etti. Milyonlarca kişi Demet Akalın’ın bu isyanının haklı olduğunu dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.