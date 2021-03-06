Savaşçı Dizisi Başlamadan Bitiyor! 2021 Diyorlardı, 2022 Yılında Ekranlara Geleceği Açıklandı! Seyirci Sitem Üzerine Sitem Ediyor...

Ekim ayında yeni sezonunun başlaması beklenilen Savaşçı dizisi ne yazık ki beklenilen tarihte yayınlanmadı. Hatta dizinin başrol oyuncularından tutun yan oyunculara kadar birçok kişi kadroya veda etti. Bu durum ise seyircinin kafasını karıştırdı. Savaşçı dizisinin yeni sezonunun yayınlanması pekte beklenen bir durum değildi. Ancak sonunda dizinin akıbeti belli oldu ve çekimlerine başladığı belirtildi. Fakat hala yayın tarihi hakkında net bir açıklama gelmedi. Ta ki şimdiye kadar…

Oldukça geniş bir seyirci kitlesine sahip olan Savaşçı dizisinin yeni sezonunda kadroda yer alacak isimler Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Erkan Meriç, Ediz Hun ve Tamer Karadağlı olarak seyirciye aktarıldı. Her şey tamam tam olmasına da dizinin yayın tarihi hakkında henüz net bir açıklamanın yapılmaması seyircinin tepki üzerine tepki vermesine neden oldu. 2021 deniliyordu…