Savaşçı Dizisi Başlamadan Bitiyor! 2021 Diyorlardı, 2022 Yılında Ekranlara Geleceği Açıklandı! Seyirci Sitem Üzerine Sitem Ediyor...
FOX TV ekranlarında yayınlanması beklenen Savaşçı dizisi son zamanlarda seyirci kitlesinden tepki almaya başladı. Milyonlarca kişi çekimlerin başlaması ve oyuncu kadrosunun kesinleşmesinin ardından ciddi anlamda ümitlenmişti. Fakat dizinin yayın tarihi hakkında net bir açıklamanın yapılmaması tüm dengeleri değiştirdi. Yeni sezonun tanıtım fragmanlarını yayınlayan dizinin 2021 yılında değil 2022 yılında ekranlara geleceği açıklandı…
Ekim ayında yeni sezonunun başlaması beklenilen Savaşçı dizisi ne yazık ki beklenilen tarihte yayınlanmadı. Hatta dizinin başrol oyuncularından tutun yan oyunculara kadar birçok kişi kadroya veda etti. Bu durum ise seyircinin kafasını karıştırdı. Savaşçı dizisinin yeni sezonunun yayınlanması pekte beklenen bir durum değildi. Ancak sonunda dizinin akıbeti belli oldu ve çekimlerine başladığı belirtildi. Fakat hala yayın tarihi hakkında net bir açıklama gelmedi. Ta ki şimdiye kadar…
Oldukça geniş bir seyirci kitlesine sahip olan Savaşçı dizisinin yeni sezonunda kadroda yer alacak isimler Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Erkan Meriç, Ediz Hun ve Tamer Karadağlı olarak seyirciye aktarıldı. Her şey tamam tam olmasına da dizinin yayın tarihi hakkında henüz net bir açıklamanın yapılmaması seyircinin tepki üzerine tepki vermesine neden oldu. 2021 deniliyordu…
06 Mar 2021 - 19:15 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.