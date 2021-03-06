İbo Show'da Latif Doğan Rüzgarı İkinci Kez Esti! Durum Düşülenin Tam Aksi! O İsim Öyle Bir Şey Yaptı ki...
Star TV ekranlarında yayınlanan ve İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunda olan İbo Show, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Eğlence programının yayınlanan her yeni bölümü ekranlarda yankı uyandırırken son bölümü de oldukça başarılı bir izlenme oranı elde etmişti. Geçtiğimiz hafta programa konuk gelen Latif Doğan, enerjisiyle seyirciden tam not almıştı. Son bölümde ise Latif Doğan rüzgarı esti.
Yıllar sonra ekranlara gelen ve seyirciyi soluksuz bir şekilde televizyona kilitleyen İbo Show programının yayınlanan 15. Bölümü oldukça fazla izlenmişti. Milyonlarca kişi konukların her birinin birbirinden başarılı olduğunu dile getiriyor ve eğlenceli anlar yaşadıklarını ifade ediyorlardı. Fakat seyirci üzerinde en çok etkiyi bırakan elbette ki Latif Doğan olmuştu. Son bölümde ise adeta Latif Doğan rüzgarı esti.
15. Bölümünde Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu, Sevcan Orhan ve Mümin Sarıkaya gibi son derece önemli isimlere ev sahipliği yapan İbo Show’da eğlenceli anlar yaşandı. Milyonlarca kişi ısrarla programa yeniden Latif Doğan’ın gelmesini istiyordu. Fakat son bölümde o ismin hareketi programda Latif Doğan rüzgarı estirdi.
06 Mar 2021 - 19:32 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.