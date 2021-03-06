İbo Show'da Latif Doğan Rüzgarı İkinci Kez Esti! Durum Düşülenin Tam Aksi! O İsim Öyle Bir Şey Yaptı ki...

Yıllar sonra ekranlara gelen ve seyirciyi soluksuz bir şekilde televizyona kilitleyen İbo Show programının yayınlanan 15. Bölümü oldukça fazla izlenmişti. Milyonlarca kişi konukların her birinin birbirinden başarılı olduğunu dile getiriyor ve eğlenceli anlar yaşadıklarını ifade ediyorlardı. Fakat seyirci üzerinde en çok etkiyi bırakan elbette ki Latif Doğan olmuştu. Son bölümde ise adeta Latif Doğan rüzgarı esti.

15. Bölümünde Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu, Sevcan Orhan ve Mümin Sarıkaya gibi son derece önemli isimlere ev sahipliği yapan İbo Show’da eğlenceli anlar yaşandı. Milyonlarca kişi ısrarla programa yeniden Latif Doğan’ın gelmesini istiyordu. Fakat son bölümde o ismin hareketi programda Latif Doğan rüzgarı estirdi.