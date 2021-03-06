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- 06 Mar 2021 - 19:54 G: 06 Mar 2021 - 19:57

Hande Erçel Tek Kalemde Kerem Bürsin'i Sildi! Yaptığı Şeye Daha Fazla Katlanamadı! Sadece Tek Görsel...

Sen Çal Kapımı dizisiyle gündemin en çok konuşulan isimlerden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin safhasında günden güne yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca kişi ikilinin uyumu ve pozitif enerjisine bayıldığını dile getiriyor. Bunun yanı sıra Kerem Bürsin’in son paylaşımı tüm dikkatleri üzerine çekti. Hande Erçel’in sözlerinin ardından sosyal medya kullanıcıları neler olduğunu anlamaya çalıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sık sık sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili olarak paylaşımlar yapan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, gündemde uzun soluklu yer almaya devam ediyor. Uzun süredir bir paylaşım yapmayan ikili hayranlarını endişeye düşürmüştü. Fakat bu duruma hem Hande Erçel hem de Kerem Bürsin son verdi. Yakışıklı oyuncunun son paylaşımı her şeyin ortaya çıkmasına neden oldu. Hande Erçel sonunda dayanamadı…

Kerem Bürsin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi Hande Erçel’in sözleri karşısında şaşkınlığına engel olamazken, Kerem Bürsin’in o hamlesi güzel oyuncuyu adeta çileden çıkarttı. Tepkiler çığ gibi gelirken tek bir görsel cevap niteliğinde oldu.

06 Mar 2021 - 19:54 Ankara- Magazin

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