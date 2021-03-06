Hande Erçel Tek Kalemde Kerem Bürsin'i Sildi! Yaptığı Şeye Daha Fazla Katlanamadı! Sadece Tek Görsel...

Sık sık sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili olarak paylaşımlar yapan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, gündemde uzun soluklu yer almaya devam ediyor. Uzun süredir bir paylaşım yapmayan ikili hayranlarını endişeye düşürmüştü. Fakat bu duruma hem Hande Erçel hem de Kerem Bürsin son verdi. Yakışıklı oyuncunun son paylaşımı her şeyin ortaya çıkmasına neden oldu. Hande Erçel sonunda dayanamadı…

Kerem Bürsin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi Hande Erçel’in sözleri karşısında şaşkınlığına engel olamazken, Kerem Bürsin’in o hamlesi güzel oyuncuyu adeta çileden çıkarttı. Tepkiler çığ gibi gelirken tek bir görsel cevap niteliğinde oldu.