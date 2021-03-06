Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 Mar 2021 - 20:31 G: 06 Mar 2021 - 20:34

Kırmızı Oda Dizisi Yaktı, Yıktı! Aslıhan Gürbüz Oynamadı, Adeta Yaşadı! Annesinin Sözleri ise Seyirciyi Çıldırttı! “Analığın Batsın Senin!”

Tv8 ekranlarının başarılı yapımlarından birisi olan Kırmızı Oda, yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Son zamanlarda dizide Kumru karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz’ün performansı seyirciyi adeta ekranlara kilitliyor. Fakat bu sefer Kırmızı Oda dizisi Kumru karakteriyle beraber resmen yaktı, yıktı! Kumru’nun annesinin söylediği sözler seyircinin çileden çıkmasına neden oldu. Ah Kumru ah…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi oyuncuların yer aldığı Kırmızı Oda dizisine sık sık konuk oyuncular geliyor ve yaşanmış olan hayat hikayelerine adeta can veriyor. Son zamanlarda Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Kumru karakterinin ortaya çıkan gerçekleri ise herkesi gözyaşlarına boğdu. Fakat annesinin sözleri tüm dengeleri değiştirdi.

Kırmızı Oda’nın geçen hafta yayınlanan bölümünde Kumru, üvey babası tarafından tecavüze uğradığını dile getirmişti. Bu durumu annesine söylediğinde ise annesinin kendisine inanmadığını belirtmişti. Daha sonra annesi tarafından babaannesinin yanına gönderildiğini söyleyen Kumru, orada da evlenmek zorunda kaldığını ifade etmişti.

06 Mar 2021 - 20:31 Ankara- Kırmızı Oda Dizi Haberleri

# KIRMIZI ODA DİZİSİ TV8 İLE İLİŞKİLİ:
Kırmızı Oda Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 5 Mart 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 5 Mart 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 26 Şubat 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 26 Şubat 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisini İzleyenler Şok Oldu! Önce Taciz Etti, Sonra Kuşağını Bağladı! Gözyaşları Sel Oldu! mask
Kırmızı Oda Dizisini İzleyenler Şok Oldu! Önce Taciz Etti, Sonra Kuşağını Bağladı! Gözyaşları Sel Oldu!
Kırmızı Oda Dizisi Seyirci Şoku! Diziye Yakışıklı Oyuncu Girince İzleyenler Tepkisini Ortaya Koydu! “Hayal Sanıyoruz” mask
Kırmızı Oda Dizisi Seyirci Şoku! Diziye Yakışıklı Oyuncu Girince İzleyenler Tepkisini Ortaya Koydu! “Hayal Sanıyoruz”
Kırmızı Oda Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisinden Ayrıldı, Kırmızı Oda Dizisine Rakip Olmaya Geliyor! Televizyon Dünyasını Sallayacak! O İsim “Yok Artık” Dedirtti… mask
Kırmızı Oda Dizisinden Ayrıldı, Kırmızı Oda Dizisine Rakip Olmaya Geliyor! Televizyon Dünyasını Sallayacak! O İsim “Yok Artık” Dedirtti…
Kırmızı Oda Dizisinde 24 Bölüm Sonra Ortaya Çıkan Sır! Doktorun Adı Resmen İfşalandı! Doktor Hanım’ın Adı… mask
Kırmızı Oda Dizisinde 24 Bölüm Sonra Ortaya Çıkan Sır! Doktorun Adı Resmen İfşalandı! Doktor Hanım’ın Adı…
Kırmızı Oda Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 12 Şubat 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 12 Şubat 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisinden Kumru’nun Ayrıldığı Doğrulandı! Sosyal Medya Paylaşımları Her Şeyi Ele Verdi! Artık Çekimlerde Olamayacak! mask
Kırmızı Oda Dizisinden Kumru’nun Ayrıldığı Doğrulandı! Sosyal Medya Paylaşımları Her Şeyi Ele Verdi! Artık Çekimlerde Olamayacak!
Kırmızı Oda Kumru'nun Babasının Kullandığı Araçtaki 83 Plaka Hangi İlin? mask
Kırmızı Oda Kumru'nun Babasının Kullandığı Araçtaki 83 Plaka Hangi İlin?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel Tek Kalemde Kerem Bürsin'i Sildi! Yaptığı Şeye Daha Fazla Katlanamadı! Sadece Tek Görsel... mask
Hande Erçel Tek Kalemde Kerem Bürsin'i Sildi! Yaptığı Şeye Daha Fazla Katlanamadı! Sadece Tek Görsel...
İbo Show'da Latif Doğan Rüzgarı İkinci Kez Esti! Durum Düşülenin Tam Aksi! O İsim Öyle Bir Şey Yaptı ki... mask
İbo Show'da Latif Doğan Rüzgarı İkinci Kez Esti! Durum Düşülenin Tam Aksi! O İsim Öyle Bir Şey Yaptı ki...
Savaşçı Dizisi Başlamadan Bitiyor! 2021 Diyorlardı, 2022 Yılında Ekranlara Geleceği Açıklandı! Seyirci Sitem Üzerine Sitem Ediyor... mask
Savaşçı Dizisi Başlamadan Bitiyor! 2021 Diyorlardı, 2022 Yılında Ekranlara Geleceği Açıklandı! Seyirci Sitem Üzerine Sitem Ediyor...
Demet Akalın Tek Başına Koronavirüsle Mücadele Ediyor! İstanbul'da İlk ve Son Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! "Demo vs. İstanbul!" mask
Demet Akalın Tek Başına Koronavirüsle Mücadele Ediyor! İstanbul'da İlk ve Son Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! "Demo vs. İstanbul!"
NATO'dan Avrupa Birliğine Ayar! Türkiye Vurgusu! mask
NATO'dan Avrupa Birliğine Ayar! Türkiye Vurgusu!
Sağlık Bakanı Açıkladı! İşte Kovid-19 Vaka Sayıları! mask
Sağlık Bakanı Açıkladı! İşte Kovid-19 Vaka Sayıları!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL