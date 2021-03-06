Kırmızı Oda Dizisi Yaktı, Yıktı! Aslıhan Gürbüz Oynamadı, Adeta Yaşadı! Annesinin Sözleri ise Seyirciyi Çıldırttı! “Analığın Batsın Senin!”
Tv8 ekranlarının başarılı yapımlarından birisi olan Kırmızı Oda, yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Son zamanlarda dizide Kumru karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz’ün performansı seyirciyi adeta ekranlara kilitliyor. Fakat bu sefer Kırmızı Oda dizisi Kumru karakteriyle beraber resmen yaktı, yıktı! Kumru’nun annesinin söylediği sözler seyircinin çileden çıkmasına neden oldu. Ah Kumru ah…
Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi oyuncuların yer aldığı Kırmızı Oda dizisine sık sık konuk oyuncular geliyor ve yaşanmış olan hayat hikayelerine adeta can veriyor. Son zamanlarda Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Kumru karakterinin ortaya çıkan gerçekleri ise herkesi gözyaşlarına boğdu. Fakat annesinin sözleri tüm dengeleri değiştirdi.
Kırmızı Oda’nın geçen hafta yayınlanan bölümünde Kumru, üvey babası tarafından tecavüze uğradığını dile getirmişti. Bu durumu annesine söylediğinde ise annesinin kendisine inanmadığını belirtmişti. Daha sonra annesi tarafından babaannesinin yanına gönderildiğini söyleyen Kumru, orada da evlenmek zorunda kaldığını ifade etmişti.
06 Mar 2021 - 20:31 Ankara- Kırmızı Oda Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.