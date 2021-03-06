Kırmızı Oda Dizisi Yaktı, Yıktı! Aslıhan Gürbüz Oynamadı, Adeta Yaşadı! Annesinin Sözleri ise Seyirciyi Çıldırttı! “Analığın Batsın Senin!”

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi oyuncuların yer aldığı Kırmızı Oda dizisine sık sık konuk oyuncular geliyor ve yaşanmış olan hayat hikayelerine adeta can veriyor. Son zamanlarda Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Kumru karakterinin ortaya çıkan gerçekleri ise herkesi gözyaşlarına boğdu. Fakat annesinin sözleri tüm dengeleri değiştirdi.

Kırmızı Oda’nın geçen hafta yayınlanan bölümünde Kumru, üvey babası tarafından tecavüze uğradığını dile getirmişti. Bu durumu annesine söylediğinde ise annesinin kendisine inanmadığını belirtmişti. Daha sonra annesi tarafından babaannesinin yanına gönderildiğini söyleyen Kumru, orada da evlenmek zorunda kaldığını ifade etmişti.