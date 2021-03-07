Ankara Koronavirüste Şok Üstüne Şok! Vaka Sayıları Yükselmeye Başladı! Yasakların Getirilmesi An Meselesi! Fahrettin Koca Açıkladı…

Türkiye’nin kademeli olarak normalleşme sürecine geçmesiyle birlikte risk durumuna bağlı olarak bazı illerde yasaklar kaldırılmıştı. Fakat uzmanlar normalleşme süreciyle beraber vatandaşları uyarmış ve her ne olursa olsun tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirmişti. Fakat normalleşmenin daha 6. gününde vaka sayılarında yükselmeler meydana gelmeye başladı. Konu hakkında açıklama yapan Fahrettin Koca ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarının olduğu tabloyu sosyal medya hesabında paylaştı. Haftalık tabloda en çok vaka sayısının olduğu iller Karadeniz bölgesi oldu. Açıklanan verilerin ardından vatandaşlar yasakların yeniden getirilip getirilmeyeceğini merak etmeye başladı.