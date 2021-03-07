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- 07 Mar 2021 - 08:23 G: 07 Mar 2021 - 08:30

Ankara Koronavirüste Şok Üstüne Şok! Vaka Sayıları Yükselmeye Başladı! Yasakların Getirilmesi An Meselesi! Fahrettin Koca Açıkladı…

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kapsamında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle beraber kademeli olarak normalleşme süreci başlamıştı. Fakat bu sürecin ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Son durum vatandaşları tedirgin ederken, Fahrettin Koca’dan açıklama gecikmedi. Yasaklar geri mi getirilecek?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Türkiye’nin kademeli olarak normalleşme sürecine geçmesiyle birlikte risk durumuna bağlı olarak bazı illerde yasaklar kaldırılmıştı. Fakat uzmanlar normalleşme süreciyle beraber vatandaşları uyarmış ve her ne olursa olsun tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirmişti. Fakat normalleşmenin daha 6. gününde vaka sayılarında yükselmeler meydana gelmeye başladı. Konu hakkında açıklama yapan Fahrettin Koca ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarının olduğu tabloyu sosyal medya hesabında paylaştı. Haftalık tabloda en çok vaka sayısının olduğu iller Karadeniz bölgesi oldu. Açıklanan verilerin ardından vatandaşlar yasakların yeniden getirilip getirilmeyeceğini merak etmeye başladı.

07 Mar 2021 - 08:23 Ankara- Sağlık

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