Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Mar 2021 - 08:56 G: 07 Mar 2021 - 09:00

Sen Çal Kapımı Dizisinde Deprem Niteliğinde Ayrılık! Hande Erçel Denize Düşünce, O İsim Elinden Tutmadı! Final Mi Yapıyor?

FOX TV ekranlarının başarılı yapımlarından birisi olan Sen Çal Kapımı dizisi yayın hayatına büyük bir hızla devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise üstün performanslarıyla beraber dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanı sıra Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanan yeni bölümünde son derece hayrete düşüren olaylar yaşandı. Ayağı takılan Eda, olduğu gibi denize düştü. Fakat o isim…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrollerine hayat verdiği Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu ve Alican Aytekin gibi son derece başarılı isimler yer alıyor. Dizinin yayınlanan yeni bölümünde ise seyirci şaşkınlığına engel olamadı. Eda ve Serkan arasına bu sefer resmen ölüm girdi…

Uzun süredir seyircinin sinirlenmesine neden olan sahneler yayınlayan Sen Çal Kapımı dizisinin reytingleri ciddi oranda düşüşe geçmişti. Bu durum ise ayrılık çanlarını çaldırmaya başlamıştı. Fakat dizinin yayınlanan son bölümünde Hande Erçel’in hayat verdiği Eda karakterinin denize düşmesi tüm dengeleri değiştirdi. O isim kurtarabilirdi ama hiçte öyle olmadı.

07 Mar 2021 - 08:56 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masumlar Apartmanı Dizisine Tokat Şoku! Neredeyse Yere Düşecekti, Çok Zor Anlar Yaşadı! Öyle Bir Şey Yaptı ki… mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Tokat Şoku! Neredeyse Yere Düşecekti, Çok Zor Anlar Yaşadı! Öyle Bir Şey Yaptı ki…
İbo Show'da Latif Doğan Rüzgarı İkinci Kez Esti! Durum Düşülenin Tam Aksi! O İsim Öyle Bir Şey Yaptı ki... mask
İbo Show'da Latif Doğan Rüzgarı İkinci Kez Esti! Durum Düşülenin Tam Aksi! O İsim Öyle Bir Şey Yaptı ki...
Savaşçı Dizisi Başlamadan Bitiyor! 2021 Diyorlardı, 2022 Yılında Ekranlara Geleceği Açıklandı! Seyirci Sitem Üzerine Sitem Ediyor... mask
Savaşçı Dizisi Başlamadan Bitiyor! 2021 Diyorlardı, 2022 Yılında Ekranlara Geleceği Açıklandı! Seyirci Sitem Üzerine Sitem Ediyor...
Burası Masumlar Apartmanı Değil, Masumlar Tımarhanesi! Osmanlı Tokadı Vücut Buldu! Hastanelik Oldu... mask
Burası Masumlar Apartmanı Değil, Masumlar Tımarhanesi! Osmanlı Tokadı Vücut Buldu! Hastanelik Oldu...
Sen Çal Kapımı Dizisi 34. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı Dizisi 34. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 3. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 3. Bölüm Full İzle! 6 Mart 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Tozkoparan İskender 13. Bölüm Full İzle! 7 Mart 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozkoparan İskender 13. Bölüm Full İzle! 7 Mart 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai Dizisi 62. Bölüm Full İzle! 7 Mart 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 62. Bölüm Full İzle! 7 Mart 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Menajerimi Ara 28. Bölüm Full İzle Star TV! 7 Mart 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 28. Bölüm Full İzle Star TV! 7 Mart 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai'nin Reyyan'ından Şok Veda Açıklaması! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! "Yolun Bahtın Açık Olsun!" mask
Hercai'nin Reyyan'ından Şok Veda Açıklaması! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! "Yolun Bahtın Açık Olsun!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ASKİ’de Üçüncü Toplantı Mamak’lı Muhtarlarla Yapıldı mask
ASKİ’de Üçüncü Toplantı Mamak’lı Muhtarlarla Yapıldı
Ankara Koronavirüste Şok Üstüne Şok! Vaka Sayıları Yükselmeye Başladı! Yasakların Getirilmesi An Meselesi! Fahrettin Koca Açıkladı… mask
Ankara Koronavirüste Şok Üstüne Şok! Vaka Sayıları Yükselmeye Başladı! Yasakların Getirilmesi An Meselesi! Fahrettin Koca Açıkladı…
Hande Erçel’den Sosyal Medyayı Titreten İç Çamaşırlı Paylaşım! Görenler Dondu Kaldı! Kerem Bürsin Kıskançlıktan Çıldırabilir! “Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu! Maşallah…” mask
Hande Erçel’den Sosyal Medyayı Titreten İç Çamaşırlı Paylaşım! Görenler Dondu Kaldı! Kerem Bürsin Kıskançlıktan Çıldırabilir! “Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu! Maşallah…”
Masumlar Apartmanı Dizisine Tokat Şoku! Neredeyse Yere Düşecekti, Çok Zor Anlar Yaşadı! Öyle Bir Şey Yaptı ki… mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Tokat Şoku! Neredeyse Yere Düşecekti, Çok Zor Anlar Yaşadı! Öyle Bir Şey Yaptı ki…
Kırmızı Oda Dizisi Yaktı, Yıktı! Aslıhan Gürbüz Oynamadı, Adeta Yaşadı! Annesinin Sözleri ise Seyirciyi Çıldırttı! “Analığın Batsın Senin!” mask
Kırmızı Oda Dizisi Yaktı, Yıktı! Aslıhan Gürbüz Oynamadı, Adeta Yaşadı! Annesinin Sözleri ise Seyirciyi Çıldırttı! “Analığın Batsın Senin!”
Hande Erçel Tek Kalemde Kerem Bürsin'i Sildi! Yaptığı Şeye Daha Fazla Katlanamadı! Sadece Tek Görsel... mask
Hande Erçel Tek Kalemde Kerem Bürsin'i Sildi! Yaptığı Şeye Daha Fazla Katlanamadı! Sadece Tek Görsel...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL