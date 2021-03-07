Sen Çal Kapımı Dizisinde Deprem Niteliğinde Ayrılık! Hande Erçel Denize Düşünce, O İsim Elinden Tutmadı! Final Mi Yapıyor?
FOX TV ekranlarının başarılı yapımlarından birisi olan Sen Çal Kapımı dizisi yayın hayatına büyük bir hızla devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise üstün performanslarıyla beraber dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanı sıra Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanan yeni bölümünde son derece hayrete düşüren olaylar yaşandı. Ayağı takılan Eda, olduğu gibi denize düştü. Fakat o isim…
Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrollerine hayat verdiği Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu ve Alican Aytekin gibi son derece başarılı isimler yer alıyor. Dizinin yayınlanan yeni bölümünde ise seyirci şaşkınlığına engel olamadı. Eda ve Serkan arasına bu sefer resmen ölüm girdi…
Uzun süredir seyircinin sinirlenmesine neden olan sahneler yayınlayan Sen Çal Kapımı dizisinin reytingleri ciddi oranda düşüşe geçmişti. Bu durum ise ayrılık çanlarını çaldırmaya başlamıştı. Fakat dizinin yayınlanan son bölümünde Hande Erçel’in hayat verdiği Eda karakterinin denize düşmesi tüm dengeleri değiştirdi. O isim kurtarabilirdi ama hiçte öyle olmadı.
07 Mar 2021 - 08:56 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.