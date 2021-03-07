Sen Çal Kapımı Dizisinde Deprem Niteliğinde Ayrılık! Hande Erçel Denize Düşünce, O İsim Elinden Tutmadı! Final Mi Yapıyor?

Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrollerine hayat verdiği Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu ve Alican Aytekin gibi son derece başarılı isimler yer alıyor. Dizinin yayınlanan yeni bölümünde ise seyirci şaşkınlığına engel olamadı. Eda ve Serkan arasına bu sefer resmen ölüm girdi…

Uzun süredir seyircinin sinirlenmesine neden olan sahneler yayınlayan Sen Çal Kapımı dizisinin reytingleri ciddi oranda düşüşe geçmişti. Bu durum ise ayrılık çanlarını çaldırmaya başlamıştı. Fakat dizinin yayınlanan son bölümünde Hande Erçel’in hayat verdiği Eda karakterinin denize düşmesi tüm dengeleri değiştirdi. O isim kurtarabilirdi ama hiçte öyle olmadı.