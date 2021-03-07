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- 07 Mar 2021 - 12:06 G: 07 Mar 2021 - 12:18

Survivor Yarışması Final Mi Olacak? Reytinglerde Dibi Gördü, Seyirci İsyanda..."Eski Tadı Yok!"

Her sezonunda ekranlarda yankı uyandıran Survivor programı Acun Ilıcalı’nın başarılı sunumuyla beraber seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni sezonlarıyla dikkatleri üzerine çeken program her sezonunda yeni oyunculara ev sahipliği yapıyor. Fakat son zamanlarda Survivor programında yolunda gitmeyen şeyler var. Bunların başında gelen en büyük sorun ise yavaş yavaş reytinglerinin düşüş eğiliminde olması. Final çanları çalıyor…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Issız bir adada yaşam mücadelesi içerisinde olan yarışmacıların azimleri, Survivor programının izleyici kitlesi tarafından büyük bir heyecanla izleniyordu. Fakat son zamanlarda seyirci bu heyecanını kaybettiğini dile getirerek, programın raydan çıktığını ve yarışmacıların çok farklı bir boyuta geçtiğini ifade etmeye başladı. Düşen reytingleriyle de bu olayın tuzu biberi oldu. Ya hiç izlenmeyecek ya da final yapacak… 

Düşen reytingleriyle beraber artık seyirciden beklenilen ilgiyi görmediği düşünülen Survivor programı, yayın hayatına her ne kadar hızlı bir şekilde devam etse de son zamanlarda sallantılı yayınlar gerçekleştiriyor. Bu durum izleyicinin gözünden kaçmazken binlerce kişi programın artık eski tadının olmadığını ve gün geçtikçe sıkmaya başladığını dile getiriyor.

07 Mar 2021 - 12:06 Ankara- Survivor 2021

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