Survivor Yarışması Final Mi Olacak? Reytinglerde Dibi Gördü, Seyirci İsyanda..."Eski Tadı Yok!"

Issız bir adada yaşam mücadelesi içerisinde olan yarışmacıların azimleri, Survivor programının izleyici kitlesi tarafından büyük bir heyecanla izleniyordu. Fakat son zamanlarda seyirci bu heyecanını kaybettiğini dile getirerek, programın raydan çıktığını ve yarışmacıların çok farklı bir boyuta geçtiğini ifade etmeye başladı. Düşen reytingleriyle de bu olayın tuzu biberi oldu. Ya hiç izlenmeyecek ya da final yapacak…

Düşen reytingleriyle beraber artık seyirciden beklenilen ilgiyi görmediği düşünülen Survivor programı, yayın hayatına her ne kadar hızlı bir şekilde devam etse de son zamanlarda sallantılı yayınlar gerçekleştiriyor. Bu durum izleyicinin gözünden kaçmazken binlerce kişi programın artık eski tadının olmadığını ve gün geçtikçe sıkmaya başladığını dile getiriyor.