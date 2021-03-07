Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Mar 2021 - 13:38 G: 07 Mar 2021 - 13:44

Kerem Bürsin, Hande Erçel'e Baskın Düzenledi! Hande Erçel İsyan Etti ama Ne Fayda... Yaşanan Yaşandı!

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin safhasında sık sık yeni gelişmeler yaşanıyor. Instagram hesaplarını aktif kullanan ikili birbirlerini videoya almalarının yanı sıra iddiaya giriyor ve canlı yayınlarıyla hayranlarını mest ediyor. Fakat geçtiğimiz gün Kerem Bürsin set sırasında Hande Erçel’e resmen baskın düzenledi. Dile getirdiği sözlerin ardından Hande Erçel isyan bayrağını kaldırdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

İzlemek İçin Tıklayınız! 

Aşk yaşadıkları yöndeki iddialarla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya hesaplarındaki yaptıkları paylaşımlarla beraber gündemdeki yerlerini korumaya devam ediyorlar. Uyumları ve pozitif enerjileriyle birlikte birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin son paylaşımı tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Hande Erçel hiç beklenmedik bir anda Kerem Bürsin’den adeta baskın yedi. O sahnelerle beraber isyan bayrağını kaldıran Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekti.

FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel ve Serkan karakterini canlandıran Kerem Bürsin tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İkilinin dizi içerisindeki uyumu ve yaşadığı ilişkisi seyirciden tam puan alırken, binlerce kişi Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in gerçek hayatta da sevgili olmasını temenni ediyordu. İkiliden yeni bir paylaşım geldi. Hande Erçel resmen baskına uğradı.

07 Mar 2021 - 13:38 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Şeyma Subaşı Evleniyor! Aşkıyla Yeniden Doğduğu İsimle Nikah Tarihlerini Aldılar! Hayranları Havaya Uçacak... mask
Şeyma Subaşı Evleniyor! Aşkıyla Yeniden Doğduğu İsimle Nikah Tarihlerini Aldılar! Hayranları Havaya Uçacak...
İbo Show'un Arkasındaki İsim Belli Oldu! Ne Sağında Ne Solunda... "Helal Olsun!" mask
İbo Show'un Arkasındaki İsim Belli Oldu! Ne Sağında Ne Solunda... "Helal Olsun!"
Hande Erçel’den Sosyal Medyayı Titreten İç Çamaşırlı Paylaşım! Görenler Dondu Kaldı! Kerem Bürsin Kıskançlıktan Çıldırabilir! “Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu! Maşallah…” mask
Hande Erçel’den Sosyal Medyayı Titreten İç Çamaşırlı Paylaşım! Görenler Dondu Kaldı! Kerem Bürsin Kıskançlıktan Çıldırabilir! “Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu! Maşallah…”
Hande Erçel Tek Kalemde Kerem Bürsin'i Sildi! Yaptığı Şeye Daha Fazla Katlanamadı! Sadece Tek Görsel... mask
Hande Erçel Tek Kalemde Kerem Bürsin'i Sildi! Yaptığı Şeye Daha Fazla Katlanamadı! Sadece Tek Görsel...
Demet Akalın Tek Başına Koronavirüsle Mücadele Ediyor! İstanbul'da İlk ve Son Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! "Demo vs. İstanbul!" mask
Demet Akalın Tek Başına Koronavirüsle Mücadele Ediyor! İstanbul'da İlk ve Son Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! "Demo vs. İstanbul!"
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek "Şaka" Dedirtti! Bu Sefer Hande Erçel'le Alakalı Değil Ama... mask
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek "Şaka" Dedirtti! Bu Sefer Hande Erçel'le Alakalı Değil Ama...
Serdar Ortaç'a Nikah Şoku! Çeyrek Altını Kapan Gelsin, Seçil Gür'le Evleniyorlar! "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!" mask
Serdar Ortaç'a Nikah Şoku! Çeyrek Altını Kapan Gelsin, Seçil Gür'le Evleniyorlar! "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!"
Şeyma Subaşı Direk Dansından Sonra Yogaya Başladı! İç Çamaşırlı Paylaşımına Binlerce Beğeni Gelirken Fiziği Olay Oldu! “Fotoğrafı Görünce Direk Var Sandım…” mask
Şeyma Subaşı Direk Dansından Sonra Yogaya Başladı! İç Çamaşırlı Paylaşımına Binlerce Beğeni Gelirken Fiziği Olay Oldu! “Fotoğrafı Görünce Direk Var Sandım…”
Esra Erol'da Fuhuş Çetesi Çökertilmişti, Tehdit Mesajları Yağmaya Başladı! Şoke Eden Mesaj Canlı Yayında Geldi! Neler Oluyor? mask
Esra Erol'da Fuhuş Çetesi Çökertilmişti, Tehdit Mesajları Yağmaya Başladı! Şoke Eden Mesaj Canlı Yayında Geldi! Neler Oluyor?
Buse Varol Paylaştı, Milyonlar Hayran Kaldı! Yılın Süper Annesi Seçilebilir! "Tombul Yanaklı Bal Kız!" mask
Buse Varol Paylaştı, Milyonlar Hayran Kaldı! Yılın Süper Annesi Seçilebilir! "Tombul Yanaklı Bal Kız!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Kent Konseyi’nden Kadınlar Günü Farkındalık Etkinlikleri mask
Ankara Kent Konseyi’nden Kadınlar Günü Farkındalık Etkinlikleri
Behçet hastalığı nedir? Behçet hastalığı kim buldu? Hulusi Behçet kimdir? mask
Behçet hastalığı nedir? Behçet hastalığı kim buldu? Hulusi Behçet kimdir?
Şeyma Subaşı Evleniyor! Aşkıyla Yeniden Doğduğu İsimle Nikah Tarihlerini Aldılar! Hayranları Havaya Uçacak... mask
Şeyma Subaşı Evleniyor! Aşkıyla Yeniden Doğduğu İsimle Nikah Tarihlerini Aldılar! Hayranları Havaya Uçacak...
Doğduğun Ev Kaderindir Senaristi Linç Üzerine Linç Yedi! İyice Saçmalamaya Başladınız Denildi, Yollar Ayrıldı! "Bu Bölüm Benim İçin Final Olur!" mask
Doğduğun Ev Kaderindir Senaristi Linç Üzerine Linç Yedi! İyice Saçmalamaya Başladınız Denildi, Yollar Ayrıldı! "Bu Bölüm Benim İçin Final Olur!"
Kahramankazan'dan "Love Recep Tayyip Erdoğan" Çıkışı! mask
Kahramankazan'dan "Love Recep Tayyip Erdoğan" Çıkışı!
Survivor Yarışması Final Mi Olacak? Reytinglerde Dibi Gördü, Seyirci İsyanda..."Eski Tadı Yok!" mask
Survivor Yarışması Final Mi Olacak? Reytinglerde Dibi Gördü, Seyirci İsyanda..."Eski Tadı Yok!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL