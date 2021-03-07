Kerem Bürsin, Hande Erçel'e Baskın Düzenledi! Hande Erçel İsyan Etti ama Ne Fayda... Yaşanan Yaşandı!

İzlemek İçin Tıklayınız!

Aşk yaşadıkları yöndeki iddialarla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya hesaplarındaki yaptıkları paylaşımlarla beraber gündemdeki yerlerini korumaya devam ediyorlar. Uyumları ve pozitif enerjileriyle birlikte birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin son paylaşımı tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Hande Erçel hiç beklenmedik bir anda Kerem Bürsin’den adeta baskın yedi. O sahnelerle beraber isyan bayrağını kaldıran Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekti.

FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel ve Serkan karakterini canlandıran Kerem Bürsin tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İkilinin dizi içerisindeki uyumu ve yaşadığı ilişkisi seyirciden tam puan alırken, binlerce kişi Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in gerçek hayatta da sevgili olmasını temenni ediyordu. İkiliden yeni bir paylaşım geldi. Hande Erçel resmen baskına uğradı.