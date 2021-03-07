Kerem Bürsin, Hande Erçel'e Baskın Düzenledi! Hande Erçel İsyan Etti ama Ne Fayda... Yaşanan Yaşandı!
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin safhasında sık sık yeni gelişmeler yaşanıyor. Instagram hesaplarını aktif kullanan ikili birbirlerini videoya almalarının yanı sıra iddiaya giriyor ve canlı yayınlarıyla hayranlarını mest ediyor. Fakat geçtiğimiz gün Kerem Bürsin set sırasında Hande Erçel’e resmen baskın düzenledi. Dile getirdiği sözlerin ardından Hande Erçel isyan bayrağını kaldırdı.
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Aşk yaşadıkları yöndeki iddialarla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya hesaplarındaki yaptıkları paylaşımlarla beraber gündemdeki yerlerini korumaya devam ediyorlar. Uyumları ve pozitif enerjileriyle birlikte birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin son paylaşımı tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Hande Erçel hiç beklenmedik bir anda Kerem Bürsin’den adeta baskın yedi. O sahnelerle beraber isyan bayrağını kaldıran Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekti.
FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel ve Serkan karakterini canlandıran Kerem Bürsin tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İkilinin dizi içerisindeki uyumu ve yaşadığı ilişkisi seyirciden tam puan alırken, binlerce kişi Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in gerçek hayatta da sevgili olmasını temenni ediyordu. İkiliden yeni bir paylaşım geldi. Hande Erçel resmen baskına uğradı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.