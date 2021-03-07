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- 07 Mar 2021 - 14:25 G: 07 Mar 2021 - 14:29

İbo Show'da O Söyledi, Milyonlar Dondu Kaldı! Seyirciler İbrahim Tatlıses'in Torpil Geçmesini İstedi! "Keşke Diğer Şarkıcılar Azıcık Sussaydı..."

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Gelen konuklar ise seslendirdiği parçalarla beraber gündemde adeta yankı uyandırıyor. Fakat İbo Show’un yayınlanan son bölümünde seyirciyi çileden çıkaran bir olay yaşandı. Milyonlarca kişi o ismin türkü söylediği sırada farklı konuların araya girmesinin ardından tepkisine engel olamadı. Hatta İbrahim Tatlıses’in torpil geçmesi bile istendi. Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

İbo Show’un yayınlanan 16. Bölümünde hem hüzün hem de kahkaha dolu anlar yaşandı. Bazen şarkılarla şenlenen seyirci bazen de içine işleyen türkülerle beraber derin bir keder yaşadı. O isim dile getirdiği şarkıyla beraber ekranlarda adeta yankı uyandırdı. Türkünün söylendiği sırada o ismin bölünmesiyle beraber seyirci sanatçıları eleştiri yağmuruna tuttu.

İmparator İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunda olan İbo Show’un son bölüm konukları Yavuz Bingöl, Gülay, Niran Ünsal, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı oldu. Milyonlarca kişi başarılı ses sanatçılarının katılımıyla beraber son derece eğlenceli anlar yaşadı. O sahneler sosyal medya gündeminde uzun soluklu yer alırken, o ismin sürekli bölünmesi dengeleri değiştirdi. Seyirciden tepkiler ise çığ gibi geldi.

07 Mar 2021 - 14:25 Ankara- Dizi Haberleri

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