Yasak Elma Baraj Dizisiyle Birleşme Kararı Aldı! FOX TV'den Gelen Bu Hamle Şok Etkisi Yarattı! "Entrikanın İki Yönü!"
FOX TV’nin en çok izlenen ve sevilen yapımlarından birisi olan Baraj ve Yasak Elma dizisi yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Fakat son zamanlarda her iki dizide de gündeme gelen olaylar seyircinin aklını bulandırdı. Yasak Elma ve Baraj dizisinin birleşme kararı ise herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Yasak Elma’dan o şekilde bir geri dönüş alınınca FOX TV güzel reytingler elde etmek için Baraj dizisini, Yasak Elma’yla bileştirdi.
Yasak Elma dizisi ilk başladığı günden bu yana oldukça entrikalı bölümler yayınlıyor ve izleyici kitlesine şok üstüne şok yaşatıyordu. Şimdilerde kadroda olmayan Halit karakteri, birçok evlilik yapmış olmasıyla beraber ekranlarda adeta yankı uyandırıyordu. Şimdilerde ise Şahika, Ender ve Yıldız entrikalarıyla tüm dikkatleri üzerlerine çekiyordu. Baraj dizisinde beklenmedik bir şekilde gelişen o olay ise milyonları şok etti.
Baraj dizisinden Nazım karakteri son zamanlarda Halit’i aratmamaya başladı. Bol entrikaların döndüğü Yasak Elma dizisine yakınlaşan Baraj dizisi, Nazım’ın tavırlarının ardından çok farklı bir boyuta geçti. Nehir ve Bahar arasında yaşanan olaylar akıllara durgunluk verirken o isimlerde Şahika, Ender ve Yıldız’ı çağrıştırmaya başladı. Neler oluyor?
07 Mar 2021 - 16:08 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.