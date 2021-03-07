Yasak Elma Baraj Dizisiyle Birleşme Kararı Aldı! FOX TV'den Gelen Bu Hamle Şok Etkisi Yarattı! "Entrikanın İki Yönü!"

Yasak Elma dizisi ilk başladığı günden bu yana oldukça entrikalı bölümler yayınlıyor ve izleyici kitlesine şok üstüne şok yaşatıyordu. Şimdilerde kadroda olmayan Halit karakteri, birçok evlilik yapmış olmasıyla beraber ekranlarda adeta yankı uyandırıyordu. Şimdilerde ise Şahika, Ender ve Yıldız entrikalarıyla tüm dikkatleri üzerlerine çekiyordu. Baraj dizisinde beklenmedik bir şekilde gelişen o olay ise milyonları şok etti.

Baraj dizisinden Nazım karakteri son zamanlarda Halit’i aratmamaya başladı. Bol entrikaların döndüğü Yasak Elma dizisine yakınlaşan Baraj dizisi, Nazım’ın tavırlarının ardından çok farklı bir boyuta geçti. Nehir ve Bahar arasında yaşanan olaylar akıllara durgunluk verirken o isimlerde Şahika, Ender ve Yıldız’ı çağrıştırmaya başladı. Neler oluyor?