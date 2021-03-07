Sen Çal Kapımı Dizisinde Büyük Çekim Hatası! Dizinin O Sahnesi Yeniden Ekranlara Gelebilir! Seyirci Sitemli...
FOX TV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan Sen Çal Kapımı, yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Son zamanlarda düşen reytinglerinden anlaşıldığı üzere dizi eskisi kadar ilgi görmüyor. Buna rağmen Sen Çal Kapımı dizisinin yakın takipçileri diziyi büyük bir ilgiyle izleniyor. Geçtiğimiz gün yeni bölümünü yayınlayan dizide ortaya çıkan çekim hatası, seyirciden tepki almasına neden oldu. O sahne yeniden yayınlanabilir…
Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrollere hayat verdiği Sen Çal Kapımı dizisinin 34. Bölümünde diziyi dikkatle izleyenlerin gözünden o detay kaçmadı. Milyonlarca kişi bu kadar başarılı bir yapımın böylesine bir hataya düşmesinin ardından eleştirilerine engel olamadı. Sosyal medyada konu hakkında birçok paylaşım yapıldı. Kimi o sahneyi ti’ye alırken kimisi de sitem etti.
Her hafta cumartesi günü yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde geçirdiği talihsiz bir olayın ardından hafızasını kaybeden Serken için mücadele veren Eda, kendisini ona hatırlatmak adına elinden geleni ardına koymadı. Fakat tüm çabaları boşa… Dizinin son sahnesinde ise bu seferde Eda, denize düştü ve seyirci bu seferde onun hafızasını kaybedeceğini düşünmeye başladı. Fakat sahnedeki çekim hatası tüm bilinenleri unutturdu.
07 Mar 2021 - 16:51 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.