Sen Çal Kapımı Dizisinde Büyük Çekim Hatası! Dizinin O Sahnesi Yeniden Ekranlara Gelebilir! Seyirci Sitemli...

Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrollere hayat verdiği Sen Çal Kapımı dizisinin 34. Bölümünde diziyi dikkatle izleyenlerin gözünden o detay kaçmadı. Milyonlarca kişi bu kadar başarılı bir yapımın böylesine bir hataya düşmesinin ardından eleştirilerine engel olamadı. Sosyal medyada konu hakkında birçok paylaşım yapıldı. Kimi o sahneyi ti’ye alırken kimisi de sitem etti.

Her hafta cumartesi günü yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde geçirdiği talihsiz bir olayın ardından hafızasını kaybeden Serken için mücadele veren Eda, kendisini ona hatırlatmak adına elinden geleni ardına koymadı. Fakat tüm çabaları boşa… Dizinin son sahnesinde ise bu seferde Eda, denize düştü ve seyirci bu seferde onun hafızasını kaybedeceğini düşünmeye başladı. Fakat sahnedeki çekim hatası tüm bilinenleri unutturdu.