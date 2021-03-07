Masumlar Apartmanı Dizisinin Etkisinden Çıkmıyor, Çıkamıyor! Nereye Giderse Gitsin Hep Safiye! O Halini Görenler Şok İçerisinde Kalıyor…
TRT1 ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Masumlar Apartmanı dizisi her bölümüyle dikkatleri üzerine topluyor. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümünde yaşanılanlar seyircilere şok etkisi yaratıyor. Başrollerinde birbirinden yetenekli oyuncuların yer aldığı dizide bir ailenin hayatı ve hayata karşı tutumları yer alıyor.
Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola ise karakteriyle neredeyse benziyor. Günlük hayatında da çok titiz ve düzenli olan Ezgi Mola, temizlik yapmaktan adeta keyif alıyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Hem hayatından hem de setten paylaşımlar yapan Ezgi Mola, ara sıra ise Safiye’yi tiye alacak paylaşımlar yapıyor.
Ezgi Mola sevenleri ve takipçileri Mola’nın en kadar titiz olduğunu ise biliyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye kadar olmasa bile temizlik yağmayı çok seviyor. Sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın bile çoğu zaman Ezgi Mola’nın temizlik yaptığı halleri çekerek, Safiye karakterine vurgu yapıyor. Her haliyle çok sevilen Mola’nın son paylaşımı ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.