Esra Erol, Müge Anlı'nın Sonunu Getirdi... İlk Sırayı Kaptı, Tahtın Sahibi Oldu! Müge Anlı Final mi Yapıyor?
ATV ekranlarının fenomen programları olan Esra Erol’da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün seyirci kitlesiyle buluşmaya devam ediyor. Her iki programda da gündeme gelen olaylar akıllara durgunluk verirken, binlerce kişi hangi programın haftayı önde bitirdiğini merak ediyor. Son bir haftanın yayınlanan reytinglerine bakıldığı zaman önde gelen o program tüm dengeleri değiştirdi. İlk sırayı almasının ardından tahtın sahibi oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert final mi yapıyor?
ATV ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümünde çeşitli olayları ele alan Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20’de seyircisiyle buluşuyor. Son zamanlarda programda gündeme gelen olaylar tüm dikkatleri üzerine çekerken, Esra Erol’un başarılı sunuculuğu ve yaptığı yorumlar olayların akıbetinin değişmesine sebebiyet veriyor.
ATV ekranlarının sabah kuşağı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00’da seyirci karşısına çıkıyor. Programın sunucusu Müge Anlı olurken, hukukçu Rahmi Özkan ve adli tıp uzmanı Şevki Sözen uzmanlık alanlarıyla ilgili yorumlarını dile getiriyor. Fakat büyük bir ilgiyle izlenen programın son bir hafta içerisine yayınlanan reytingleri herkesi şaşkına çevirdi. Yoksa Müge Anlı ile Tatlı Sert programı final mi yapacak?
07 Mar 2021 - 20:55 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.