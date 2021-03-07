Esra Erol, Müge Anlı'nın Sonunu Getirdi... İlk Sırayı Kaptı, Tahtın Sahibi Oldu! Müge Anlı Final mi Yapıyor?

ATV ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümünde çeşitli olayları ele alan Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20’de seyircisiyle buluşuyor. Son zamanlarda programda gündeme gelen olaylar tüm dikkatleri üzerine çekerken, Esra Erol’un başarılı sunuculuğu ve yaptığı yorumlar olayların akıbetinin değişmesine sebebiyet veriyor.

ATV ekranlarının sabah kuşağı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00’da seyirci karşısına çıkıyor. Programın sunucusu Müge Anlı olurken, hukukçu Rahmi Özkan ve adli tıp uzmanı Şevki Sözen uzmanlık alanlarıyla ilgili yorumlarını dile getiriyor. Fakat büyük bir ilgiyle izlenen programın son bir hafta içerisine yayınlanan reytingleri herkesi şaşkına çevirdi. Yoksa Müge Anlı ile Tatlı Sert programı final mi yapacak?