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- 07 Mar 2021 - 21:21 G: 07 Mar 2021 - 21:59

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Zeynep Yine Barış’ı Seçemeyecek! Engel Üzerine Engel Yiyor… Başı Yine Belada!

TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü Çarşamba günü ekranlara gelmeye devam ediyor. Seyircisine her hafta farklı bir sürpriz yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde ise Barış, Zeynep’e evlenme teklifi etmişti. Zeynep ise yayınlanan yeni bölümüne ait fragmanda teklifi kabul etti ama…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Zeynep’in Mehdi’yi tamamen kafasında bitirdiğine dair kanıt olarak Barış’ın evlenme teklifini kabul etmesi seyirciyi büyük bir şoka uğrattı. Yeni bölüm ise izleyenleri duygudan duyguya sürükleyecek. Farklı bir bölüm olarak ekranlara gelecek olan yeni bölümde seyirci hem şok olacak, hem üzülecek, hem de sevinecek.

Yeni bölümde Barış ve Zeynep’in mutluğu ön plana çıkarken Benal ve Mehdi arasındaki iplerde iyice gerilecek. Benal’ın hem Mehdi’yi hem de kızını terk etmesi seyircilerde bir şok yaşatacak. “Ben seni herkesten korurum ama babandan koruyamam ki” sözlerini dile getirerek Zeynep’in odasına kızını bırakan Benal…

07 Mar 2021 - 21:21 Ankara- Dizi Haberleri

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