Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Zeynep Yine Barış’ı Seçemeyecek! Engel Üzerine Engel Yiyor… Başı Yine Belada!
TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü Çarşamba günü ekranlara gelmeye devam ediyor. Seyircisine her hafta farklı bir sürpriz yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde ise Barış, Zeynep’e evlenme teklifi etmişti. Zeynep ise yayınlanan yeni bölümüne ait fragmanda teklifi kabul etti ama…
Zeynep’in Mehdi’yi tamamen kafasında bitirdiğine dair kanıt olarak Barış’ın evlenme teklifini kabul etmesi seyirciyi büyük bir şoka uğrattı. Yeni bölüm ise izleyenleri duygudan duyguya sürükleyecek. Farklı bir bölüm olarak ekranlara gelecek olan yeni bölümde seyirci hem şok olacak, hem üzülecek, hem de sevinecek.
Yeni bölümde Barış ve Zeynep’in mutluğu ön plana çıkarken Benal ve Mehdi arasındaki iplerde iyice gerilecek. Benal’ın hem Mehdi’yi hem de kızını terk etmesi seyircilerde bir şok yaşatacak. “Ben seni herkesten korurum ama babandan koruyamam ki” sözlerini dile getirerek Zeynep’in odasına kızını bırakan Benal…
07 Mar 2021 - 21:21 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.