Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde ‘Hande Erçel’ Rüzgarı! Twitter’da İlk Sıraya Yerleşti! Sanki Akrabalar Hatta Kardeşler…
ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Her bölümde farklı bir aksiyonun yaşandığı dizide bir isim var ki, adeta Hande Erçel! Dizideki halini görmeye alışık olanlar normal hayattaki halini görünce sosyal medyadan binlerce yorum atarak düşüncelerini dile getiriyorlar.
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Furkan Palalı ve Hande Soral yer alıyor. Dizideki kadronun gücü ise başarılı bir dizi olmasına katkı sağlıyor. Yılmaz ve Züleyha karakterlerinin imkansız aşkını temelinde konu olarak ele alan dizi, daha sonralarda diziden Uğur Güneş’in çıkmasıyla birlikte senaryo değiştirdi.
ATV ekranlarında yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Tims&B Productions imzalı bir yapım olarak karşımıza çıkarken, yayınlandığı ilk bölümden beri de dikkatle izleniyor. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun üstlendiği dizinin hikayesini ise Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan gibi kalemi güçlü senaristler ele alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.