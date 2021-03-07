Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde ‘Hande Erçel’ Rüzgarı! Twitter’da İlk Sıraya Yerleşti! Sanki Akrabalar Hatta Kardeşler…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Furkan Palalı ve Hande Soral yer alıyor. Dizideki kadronun gücü ise başarılı bir dizi olmasına katkı sağlıyor. Yılmaz ve Züleyha karakterlerinin imkansız aşkını temelinde konu olarak ele alan dizi, daha sonralarda diziden Uğur Güneş’in çıkmasıyla birlikte senaryo değiştirdi.

ATV ekranlarında yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Tims&B Productions imzalı bir yapım olarak karşımıza çıkarken, yayınlandığı ilk bölümden beri de dikkatle izleniyor. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun üstlendiği dizinin hikayesini ise Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan gibi kalemi güçlü senaristler ele alıyor.