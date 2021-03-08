Ankara’da Vaka Sayısı Arttı Mı? Ankara’nın Rengi Değişti Mi? Yeni Risk Haritası Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye’nin Covid-19 salgını ile mücadelede yeni bir dönem geçmesi ile beraber risk haritası en çok araştırılan konu olmaya başladı. İllerde yüz bin kişiye oranlanarak açıklanan vaka sayılarında yaşanan artış ve azalışlar sürekli olarak takip ediliyor. Sürecin başlaması ile orta risk seviyesinde olan başkent Ankara’da ise vaka sayılarında yaşanan değişiklikler ve güncel renk haritası başkentli vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Türkiye’de mart ayı ile beraber başlayan kontrollü normalleşmede kısıtlamaların ve esnemelerin illere göre farklılık gösterdiği yerinde karar dönemi uygulanmaya başladı. Önceki normalleşme sürecinden farklı olarak illere göre kısıtlamalar risk oranlarına göre belirleniyor. Türkiye’deki tüm iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere farklı risk seviyelerinde tanımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan renkli risk haritasında düşük iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile gösteriliyor. 20 ve 26 şubat tarihleri arasında yayınlanan ilk risk haritasında sarı renk olan ve orta riskli iller arasında yer alan Ankara’da vaka sayılarının nasıl değiştiği ise merak konusu oluyor.