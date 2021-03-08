Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 Mar 2021 - 12:48 G: 08 Mar 2021 - 12:53

Ankara’da Vaka Sayısı Arttı Mı? Ankara’nın Rengi Değişti Mi? Yeni Risk Haritası Ne Zaman Açıklanacak?

Kademeli normalleşme süreci ile beraber kısıtlamalarda illere göre değişme yaşanmıştı. Peki, Ankara'da vaka sayıları yükseldi mi? Ankara'nın rengi ne? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Türkiye’nin Covid-19 salgını ile mücadelede yeni bir dönem geçmesi ile beraber risk haritası en çok araştırılan konu olmaya başladı. İllerde yüz bin kişiye oranlanarak açıklanan vaka sayılarında yaşanan artış ve azalışlar sürekli olarak takip ediliyor. Sürecin başlaması ile orta risk seviyesinde olan başkent Ankara’da ise vaka sayılarında yaşanan değişiklikler ve güncel renk haritası başkentli vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Türkiye’de mart ayı ile beraber başlayan kontrollü normalleşmede kısıtlamaların ve esnemelerin illere göre farklılık gösterdiği yerinde karar dönemi uygulanmaya başladı. Önceki normalleşme sürecinden farklı olarak illere göre kısıtlamalar risk oranlarına göre belirleniyor. Türkiye’deki tüm iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere farklı risk seviyelerinde tanımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan renkli risk haritasında düşük iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile gösteriliyor. 20 ve 26 şubat tarihleri arasında yayınlanan ilk risk haritasında sarı renk olan ve orta riskli iller arasında yer alan Ankara’da vaka sayılarının nasıl değiştiği ise merak konusu oluyor.

08 Mar 2021 - 12:48 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Okul Servisi Ücretleri Belirlendi! İşte Ankara Okul Servis Ücretleri 2021 mask
Ankara’da Okul Servisi Ücretleri Belirlendi! İşte Ankara Okul Servis Ücretleri 2021
8 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
8 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Adliyesi Kaç Yılında Yapıldı? Ankara'ya Yeni Adalet Sarayı Yapılacak Mı? mask
Ankara Adliyesi Kaç Yılında Yapıldı? Ankara'ya Yeni Adalet Sarayı Yapılacak Mı?
Ankara'da Ne Kadar Maaşla Geçinilir? Ankara Pahalı Mı? mask
Ankara'da Ne Kadar Maaşla Geçinilir? Ankara Pahalı Mı?
6 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
6 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri! mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!
Ankara Kulüplerinden Başsağlığı! Birlik Mesajı Geldi! mask
Ankara Kulüplerinden Başsağlığı! Birlik Mesajı Geldi!
5 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
5 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri! mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkan Altınok Huzurevindeki Yenileme Çalışmalarını Denetledi... mask
Başkan Altınok Huzurevindeki Yenileme Çalışmalarını Denetledi...
Aşılanma Sayısı Belli Oldu! 10 Milyon Geçildi! mask
Aşılanma Sayısı Belli Oldu! 10 Milyon Geçildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Mesajı! Twitter'dan Yayınladı! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Mesajı! Twitter'dan Yayınladı!
Kahramankazan'da Anlamlı 8 Mart Etkinliği! mask
Kahramankazan'da Anlamlı 8 Mart Etkinliği!
Borsa'da Deprem! Şok İstifa Geldi! mask
Borsa'da Deprem! Şok İstifa Geldi!
UEFA Şampiyonlar Ligi Heyecanı! Çeyrek Final'de Cüneyt Çakır İmzası mask
UEFA Şampiyonlar Ligi Heyecanı! Çeyrek Final'de Cüneyt Çakır İmzası

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL